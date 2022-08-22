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俄烏戰爭將滿半年 局勢困難未見和平曙光

2022/8/22 13:43
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（中央社尼古拉耶夫市21日綜合外電報導）俄烏戰爭將滿半年，迄今尚未出現停火跡象。烏軍在西方軍援下逐步展現反擊能力，俄軍近來幾無進展。聯合國秘書長也說，局勢非常困難，和平前景並不樂觀。

在烏克蘭尼古拉耶夫市（Mykolaiv）以南的前線，一名綽號Doc的40歲戰地軍醫正準備在戰壕中，迎接俄羅斯入侵烏克蘭滿6個月。

Doc說：「你必須做好準備，因為這可能會持續很長一段時間。」他戴著迷彩頭盔，露出兩道銳利的濃眉。

他說：「這裡充斥著許多眼淚、許多鮮血。你在心裡哭泣。」

「幾代人的歷史正被摧毀。」

在一處地下掩體中，周圍是生鏽的反戰車陷阱，到處都是流浪貓狗，他的同僚用勺子舀著滾燙的熱湯。

桌子的最前方坐著一個男人，手臂上紋了「永不放棄」草寫字樣。

坐在他左邊的41歲士兵米科拉（Mykola）說：「6個月的戰爭不僅為國家帶來巨大傷痛，也為每個人帶來小痛楚。」

這個部隊的30歲副指揮官阿爾特米（Artem）說：「我們已告知弟兄們，這場衝突恐將持續數年。」

俄羅斯2月24日發起進攻，試圖以閃電般的攻勢奪取烏克蘭首都基輔。烏軍頑強抵抗，迫使俄軍撤出基輔周邊和北部戰線，重新集結至烏東頓巴斯地區（Donbas）。

最近幾週，戰線轉移到烏克蘭南部。烏軍表示，他們正在準備發起反攻。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）在訪問敖德薩（Odessa）期間被問到對未來的希望時，他閉上雙眼、放慢語速，稱「局勢非常困難，和平前景並不樂觀」。

隨著俄烏戰爭即將進入第7個月，兩軍持續對峙，尚未看到停火跡象。

古特瑞斯告訴法新社：「短期內很難找到通往和平之路。但我們必須堅持下去，因為和平是世界上最重要的善。」（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1110822

古特瑞斯
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