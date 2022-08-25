德外長：與俄國談判無意義 戰爭可能持續到明年

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（中央社記者林育立柏林25日專電）俄羅斯入侵烏克蘭滿6個月，德國外長貝爾伯克坦言與莫斯科談判停火已沒有意義，擴大對烏克蘭軍援才能決定戰局，她並要全民做好心理準備，戰火可能延續到明年。

德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）24日晚接受「德國第二電視台」（ZDF）專訪，首先被問到烏克蘭能否打敗俄羅斯，她回應「不清楚」、「現實就是這麼無情」，不過承諾會盡力幫助烏克蘭，因為烏克蘭也在捍衛歐洲的和平。

德國已交付大量反坦克武器、多輛自走火砲和防空戰車給烏克蘭，但外界批評數量還是太少，貝爾伯克坦言問題出在德國軍隊自己的裝備也不足，因此軍援無法滿足烏軍的需求，像是在「走鋼索」。

她還說，德國過去無視波羅的海和中東歐國家的警告，堅持興建連結俄羅斯和德國的北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2），對雙邊關係造成嚴重傷害，德國軍援烏克蘭的速度一開始也太慢，影響德國和中東歐各國彼此的信任。

戰爭至今已進行6個月，貝爾伯克回顧說，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）幸好沒有實現他的的「瘋狂計畫」，幾天內就拿下烏克蘭首都基輔、推翻烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。

貝爾伯克直言，俄國出兵前，國際社會已盡力透過外交斡旋阻止戰火，但還是無法阻止蒲亭，「他已毀掉和平對話，這6個月來，他還想毀掉一個無辜的國家，連談判人道走廊也不願意」，在這樣的情況下，與俄國談判停火沒有意義。

戰局最近有膠著跡象，秋天即將到來，她說，現階段關鍵是儘速擴大軍援，讓烏克蘭保衛自己的國家，同時對戰爭可能會延續到明年做好心理準備。

8月24日俄羅斯入侵烏克蘭屆滿6個月，正好也是烏克蘭的國慶日，紀念脫離蘇聯獨立31週年，柏林街頭有2000人上街示威，呼籲德國擴大軍援抵抗俄國入侵。（編輯：高照芬）1110825