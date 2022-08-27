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芬蘭瑞典土耳其三方會議 討論反恐安全議題

2022/8/27 08:53
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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩27日專電）土耳其6月與芬蘭、瑞典簽訂三方合作備忘錄，有條件放行芬蘭與瑞典加入北約。首次的三方會議26日在芬蘭萬塔（Vantaa）召開，討論反恐等安全議題。

三方會議由芬蘭、瑞典、土耳其三國政府高層代表出席。芬蘭外交部表示，土耳其沒有提出新的要求，會議中三方代表對原有的安全議題進行更深入討論，有助於三方相互了解。

相關的會議今年秋季將輪流在3國繼續進行，將針對不同議題進行更多討論。

挪威世道報（VG）報導，土耳其對於芬蘭、瑞典兩國的表現不滿意，國策顧問賽維克（Ilnur Cevik）表示，兩國都承諾不支持庫德工人黨（PKK）並且將其黨員交給土耳其；但自6月至今，兩國都沒有任何作為。

他表示，若兩國不兌現承諾，土耳其國會將不會通過同意兩國加入北約的議案。

瑞典12日公布，7月已判決將一名在土耳其開出清單中的庫德裔男子遣送到土耳其。然而，土耳其司法部表示，這名男子的遣送跟合作備忘錄內容無關，這只是一般的遣送罪犯程序，瑞典不應該認為這代表實現承諾。

北約30個會員國中已有23個國家的國會批准芬蘭、瑞典的入會申請；土耳其國會將於10月開議，是否將通過兩國入會申請議案，尚未明朗。（編輯：馮昭）1110827

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