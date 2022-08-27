聯合國磋商告終 維護公海生物多樣性協定仍難產

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（中央社紐約聯合國總部26日綜合外電報導）聯合國成員今天結束為期2週的協商，仍無法敲定保護公海生物多樣性的協定；該協定原本可以解決日益嚴重的環境和經濟挑戰。

法新社報導，歷經15年，包括前4次正式會議，協商人員仍未能達成具法律約束力的文本來解決國際水域面臨的諸多問題。公海覆蓋近一半的地球表面。

會議主席李蕾娜（Rena Lee，音譯）說：「雖然我們達成極佳的進展，仍需要多點時間來朝終點線前進。」

聯合國大會將決定舉辦第5次會議，日期仍未定。

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許多人曾希望8月15日在紐約聯合國總部召開的會議會是最後一場，且能針對「國家管轄範圍以外地區海洋生物多樣性」（BBNJ）提出最終文本。

非營利組織皮尤慈善信託基金會（Pew Charitable Trusts）的卡蘭（Liz Karan）指出，「雖然過去2週的協商未能敲定這項協定，令人失望，但我們仍為達成的進展感到振奮」，並呼籲在年底前再次召開會議。（譯者：李佩珊/核稿：戴雅真）1110827