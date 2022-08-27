衣索比亞空襲擊中幼兒園釀7死 聯合國譴責

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（中央社阿迪斯阿貝巴27日綜合外電報導）聯合國兒童基金會（UNICEF）今天譴責發生在衣索比亞北部泰格瑞省（Tigray）的空襲「擊中一所幼兒園」，造成包括孩童在內多人傷亡。死亡人數目前據傳上升至7人。

衣索比亞總理阿比（Abiy Ahmed）政府自2020年11月以來就與反叛組織「泰格瑞人民解放陣線」（TPLF）衝突不斷，使得叛軍占領的衣索比亞最北端泰格瑞省陷入嚴重人道危機。

聯合國兒童基金會執行董事羅素（Catherine Russell）在推特發文表示，「UNICEF強烈譴責昨天發生在衣索比亞泰格瑞省首府馬凱勒（Mekelle）的空中轟炸行動。這次空襲擊中一所幼兒園，造成數名孩童身亡，多人受傷」。

羅素表示，衣索比亞北部長達21個月戰事，「讓孩童付出了最慘痛的代價」。「將近2年時間內，這個地區的孩童和他們的家人忍受著衝突帶來的痛苦，這種情況必須停止。」

法新社報導，在當地時間昨天下午3點前不久，衣索比亞空軍對馬凱勒市多個目標展開轟炸。

泰格瑞人民解放陣線表示，空襲摧毀了一所幼兒園，還擊中一處居民住宅區。衣索比亞政府則否認攻擊平民，稱僅瞄準軍事目標，並指控泰格瑞人民解放陣線布置出平民傷亡的假象。

馬凱勒市艾德轉診醫院（Ayder Referral Hospital）首席臨床醫師格布雷西拉西耶（Kibrom Gebreselassie）告訴法新社，有4人在空襲中身亡，包括2名孩童，另有9人受傷。

當地電視台Tigrai TV報導稱，死亡人數隨後已攀升至7人，並播放顯然是遇襲地點遊樂場設備損毀的畫面。

泰格瑞省馬凱勒市醫療人員表示，這場空襲造成該市至少7人死亡。

衣索比亞政府與泰格瑞省反叛組織停火4個月後，於上週宣告破裂，這是雙方再度交戰以來的首次類似攻擊。

官員稱死者中有3名孩童，但聯邦政府發言人否認有平民傷亡。

衣索比亞聯邦政府發言人圖魯（Legesse Tulu）和軍方發言人阿達尼（Getnet Adane）均未回覆路透社針對這場空襲的置評要求。（譯者：戴雅真/核稿：嚴思祺）1110827