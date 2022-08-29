與中國逐鹿非洲 日本承諾推動安理會增設常任國

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（中央社突尼斯28日綜合外電報導）日本首相岸田文雄今天透過視訊在突尼西亞最後階段投資會議上說，日本將與非洲國家密切合作，促進「更具韌性」經濟體，並承諾會推動在聯合國安理會設立非洲常任理事國席次。

岸田文雄昨天宣布，日本將提供非洲3年300億美元（約新台幣9100億元）的援助。日本此舉被認為有意對抗中國的影響力。法新社報導，岸田今天也承諾日本明年將運用在聯合國安全理事會的一席之地，推動設立非洲常任理事國席次。

岸田數天前確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），因此在東京透過視訊對在突尼西亞舉行的東京非洲發展國際會議（Tokyo International Conference on African Development）發表談話。

岸田表示，日本希望「創造一個非洲人民可以和平安全生活的環境，如此他們就能發展」。

日本是6月當選安理會非常任理事國的5個國家之一，任期2023年到2024年。聯合國安理會由15個理事國組成，其中5國為常任理事國，分別為美國、俄羅斯、中國、法國和英國，對於安理會的決議握有否決權；其他10國為非常任理事國，任期兩年，每年各選出5國。

塞內加爾總統薩爾（Macky Sall）支持岸田推動非洲在安理會設立常任理事國席次的訴求。薩爾是具有55個會員國的非洲聯盟（African Union）輪值主席。

薩爾表示，安理會必須將「破壞我們穩定並阻礙我們發展的衝突」納入考量，安理會使命是促進國際和平與安全。他也要求讓非洲維和人員扮演更重要的角色，以助解決衝突，「沒有安全就沒有發展」。

第8屆東京非洲發展國際會議在突尼西亞舉行。突尼西亞是許多依賴進口的國家之一，受到全球供應鏈中斷和疫情及俄烏戰爭引發的物價飆升衝擊。

薩爾除了要求20國集團（G20）履行承諾，讓欠債的窮國暫停支付利息，還呼籲重新安排或取消非洲債務。他說：「鑒於我們面臨雙重危機，這些措施對於重新啟動我們的經濟發展有其必要性。」

報導提到，日本的競爭對手中國透過「一帶一路」基礎設施倡議強化在非洲的影響力，不少專家對於部分非洲國家向北京貸款的長期債務可持續性表達擔憂。

岸田也宣布，日本將任命一名非洲之角（Horn of Africa）特使。非洲之角是非洲大陸東北沿海一帶，其中的衣索比亞、肯亞及索馬利亞部分地區長期嚴重乾旱，促使聯合國世界氣象組織本週警告面臨「史無前例的人道主義災難」。

對於西非，岸田表示，日本將向馬利、尼日和布吉納法索之間陷入困境但富含黃金的利普塔科-古爾馬（Liptako-Gourma）3國邊境地區挹注830萬美元，這個地區近年來飽受聖戰分子攻擊蹂躪。

他說，這波援助目的在「發展居民與地方當局之間的良好合作」，並協助改善這個地區500萬居民的行政服務。

與會人士在最後的聲明中對烏克蘭危機的「負面社會經濟影響深表關切」，並說已對非洲造成糧食不安全問題。

聲明說：「（我們）重申，為救濟非洲人口，一再要求恢復向全球市場出口穀物、糧食和農產品以及肥料。」（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1110829