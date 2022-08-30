俄加強徵兵赴烏克蘭 美官員：新兵年紀大體格差

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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國國防部高官今天說，儘管徵召了囚犯，俄羅斯仍招不到更多軍人赴烏克蘭作戰，且許多招募的新兵年紀較大、體格不佳且缺乏訓練。

法新社報導，這名官員提到，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）25日發布政令，將自明年1月起讓俄羅斯軍隊人數擴大10%，來到115萬人。

這名官員說，俄羅斯入侵烏克蘭6個月，在歷經重大挫敗與慘重軍隊損失後，五角大廈認為「招募新兵的行動不太可能成功，因為俄羅斯向來都無法達到人員與軍力方面的目標」。

這名官員匿名向記者表示：「俄羅斯已開始試圖擴大徵募新兵的行動…移除新兵的年齡上限，同時也徵招囚犯上戰場。」

他說：「經觀察，許多招募的新兵不是年紀較大、身體不強健，就是缺乏訓練。」

他還說，五角大廈推斷，即使有更多新兵入伍，也無法在年底前有效地擴大俄羅斯整體戰力。

這名官員說，即便在戰爭爆發前，俄羅斯的武裝部隊距離設定的100萬人目標，一直都短缺15萬人。

8月初，美國國防部政策次長卡爾（Colin Kahl）估計，自俄羅斯2月24日揮軍入侵烏克蘭以來，已有7萬到8萬名俄羅斯人戰死或受傷。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1110830