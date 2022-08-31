斯洛伐克經長財長不睦 總理拚保住國會多數

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（中央社布拉第斯拉瓦31日綜合外電報導）斯洛伐克總理赫格（Eduard Heger）今天提議，若國會通過抗通膨措施來保護民眾，就會撤換財政部長，試圖藉此化解一場威脅到政府國會多數優勢的爭執。

路透社報導，赫格的執政聯盟夥伴自由團結黨（SaS）7月以來持續施壓撤換財長馬托維奇（Igor Matovic），揚言他若不在8月底前下台，自由團結黨就要退出執政聯盟。

馬托維奇與自由團結黨主席暨經濟部長蘇利克（Richard Sulik）不和。

赫格表示，如果先通過他所屬平民黨（OLANO）提議的減輕通膨負擔措施，馬托維奇就可能辭職。

蘇利克回應，他已準備好討論相關措施，但唯有馬托維奇離開政府才行。蘇利克也遞出自己作為經濟部長的辭呈，但要求自由團結黨籍其他部長先等到9月5日。

這讓各方有時間進行更多談判。若自由團結黨離開聯盟，赫格政府可能失去在國會的多數優勢，赫格正試圖避免這種情況。

斯洛伐克目前面臨艱難局面，一方面要加強支援鄰國烏克蘭抵禦俄羅斯的侵略，一方面還要因應憂心俄國斷供天然氣所導致的歐洲能源危機。

不過，斯洛伐克政府仍不太可能垮台或提前改選。下次選舉預計於2024年2月舉行。

蘇利克常與平民黨黨魁馬托維奇互槓。馬托維奇也曾擔任總理，去年為結束一場聯盟爭執，才與赫格互換職位。當時馬托維奇因購入俄製新型冠狀病毒疫苗，讓聯盟夥伴大感驚訝。（譯者：楊昭彥/核稿：施施）1110831