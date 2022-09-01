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拜登與伊拉克總理通電話 促全國對話解政治危機

2022/9/1 08:58
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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國總統拜登今天和伊拉克看守總理哈德米（Mustafa al-Kadhimi）通電話，敦促伊拉克人支持全國對話，以解決長達數月、近來演變成暴力衝突的政治危機。

綜合法新社與路透社報導，根據白宮聲明，拜登和哈德米「樂見安全重回街頭」，並呼籲所有伊拉克領袖參與全國對話，討論出合乎伊拉克憲法和法律的共同前進之路。

拜登盛讚哈德米的「個人領導力」以及他「透過對話和外交緩和地區緊張局勢」的努力。

在伊朗對伊拉克有極大影響力之際，拜登也表示支持「主權和獨立的伊拉克」。

自美國推翻獨裁者海珊（Saddam Hussein）以來，伊拉克一直由教派政治主導。去年10月大選後，由於勢力龐大的什葉派教士薩德（Moqtada al-Sadr）與親伊朗派系間持續緊張，伊拉克遲遲未能組成新政府。

哈德米今年8月中旬呼籲主要政治領袖參與全國對話，但薩德並未同意參加，而就在8月29日薩德宣布退出政壇後，他的支持者闖入首都巴格達戒備森嚴的綠區（Green Zone）引發暴力事件導致30人喪生，緊張局勢急遽升高。（譯者：鄭詩韻/核稿：曾依璇）1110901

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