台鐵平溪線姊妹路線 日本江之電慶開業120週年

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（中央社東京1日綜合外電報導）跟交通部台灣鐵路管理局平溪線締結姊妹路線的日本知名鐵道江之島電鐵（簡稱江之電），今天迎接開業120週年，並在江之島站舉行紀念儀式，現役最古老的列車也亮相。

江之電原本是連接鎌倉站到江之島站的地方型小火車，但因為沿途不少景點，包括日本知名漫畫灌籃高手裡面最經典的平交道，早已成為非常具知名度的觀光火車。台鐵平溪線2016年跟江之電締結姊妹路線。

日本放送協會（NHK）報導，在日本神奈川縣藤澤市與鎌倉市間行駛的江之電，1902年9月1日開業，在藤澤站到片瀨站（現在的江之島站）間行駛，今天迎接開業120週年。

鐵道公司今天上午在江之島站舉行紀念儀式，並在月台上停放目前營運中最古老的列車，也就是1960年製造的300型。

在紀念儀式結束後，300型2節車廂跟從鎌倉方面抵達的最新型2節車廂聯結，搭載乘客駛離江之島站，許多鐵道迷在現場拍照目送列車離去。

出身鎌倉市的20多歲男性說，從小就很喜歡江之電，這次機會難得，所以到此表達祝賀之意。

江之島電鐵的站長井口貴之說，會努力讓江之電未來能再繼續提供旅客安全行車服務，「江之電也許跟不上時代，但江之電可以悠閒搭乘是其魅力，請大家一定要來搭乘」。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110901