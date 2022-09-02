俄開學日蒲亭會學童 闡俄版歷史敘事的重要

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（中央社莫斯科1日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天利用俄國開學日強調教授俄方觀點歷史敘事的重要，表示許多烏東地區的兒童竟不知道烏克蘭和俄羅斯曾同屬於前蘇聯。

路透社報導，蒲亭（Vladimir Putin）在加里寧格勒（Kaliningrad）的一個教室裡與一群從俄國各地選出的學童見面，利用俄國新學年的開學日「討論何為最重要的一課」。他並重申是迫於無奈，才派兵到烏克蘭東部保護講俄語的民眾。

在長達1小時的問答階段，蒲亭表示他對烏東兒童竟不知道烏克蘭曾和俄羅斯一樣同屬蘇聯感到十分震驚，改正這個現象是至關重要的事。

蒲亭稱2014年導致烏克蘭親俄總統下台的抗議浪潮是「政變」。

蒲亭說：「所有人都覺得今日某些尋釁是來自俄方，但沒有人了解來龍去脈。事實是2014年的政變後，大部分頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）、克里米亞（Crimea）地區的居民不認這場政變。一場對付他們的戰爭隨即而來，一打就是8年。」

烏克蘭及盟國駁斥烏東俄語居民遭迫害的說法，稱這是俄羅斯試圖奪取更多烏國領土、並推翻烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）的一個藉口。

蒲亭表示，讓俄羅斯及烏克蘭俄佔地區的學校教授俄國政府核准的課程是非常重要的事。俄版課程很大程度否定烏克蘭1991年獨立以來的主權和歷史。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1110902