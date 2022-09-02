翁山蘇姬選舉舞弊罪名成立 加判3年苦役徒刑

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知情人士透露，緬甸軍政府法院2日判處被廢黜的文人政府領袖翁山蘇姬3年苦役徒刑。（中央社檔案照片）

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（中央社仰光2日綜合外電報導）知情人士透露，緬甸軍政府法院今天判處被廢黜的文人政府領袖翁山蘇姬3年苦役徒刑，認定她領導的政黨在2020年贏得壓倒性大選勝利中作弊。

法新社報導，消息人士稱，77歲的諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬被判處「3年苦役徒刑」；她似乎健康狀況良好。

去年2月在軍事政變中被推翻的翁山蘇姬於今年6月被移送至首都奈比多（Naypyitaw）的監獄，被單獨監禁。自政變以來，她已被指控貪汙、選舉舞弊等至少18項罪名，在閉門的軍政府法庭上被判處的刑期已經長達17年。

翁山蘇姬對所有指控一概否認。

路透社報導，消息人士指出，不清楚翁山蘇姬被判的苦役具體內容。共同被告、被廢黜的緬甸總統溫敏（Win Myint）判刑相同。消息人士因為無權對媒體發言而拒絕具名。

翁山蘇姬領導的全國民主聯盟（National League for Democracy）在2020年11月國會大選獲勝，但軍方聲稱選舉有廣泛的舞弊行為，儘管國際觀察團均稱選舉過程大致自由公正。

軍方隨後推翻選舉結果，並稱發現1100多萬件選舉舞弊實例。

緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）上月發表演說時，並未提及重新選舉日期，但表示必須在緬甸恢復「和平穩定」後舉行。

根據當地觀察團體，自從軍方發動政變並展開血腥鎮壓以來，緬甸共有2200多人身亡，1萬5000多人被捕。（譯者：戴雅真/核稿：嚴思祺）1110902