翁山蘇姬選舉舞弊罪名成立 加判3年苦役徒刑
2022/9/2 17:01（9/2 17:24 更新）
知情人士透露，緬甸軍政府法院2日判處被廢黜的文人政府領袖翁山蘇姬3年苦役徒刑。（中央社檔案照片）
（中央社仰光2日綜合外電報導）知情人士透露，緬甸軍政府法院今天判處被廢黜的文人政府領袖翁山蘇姬3年苦役徒刑，認定她領導的政黨在2020年贏得壓倒性大選勝利中作弊。
法新社報導，消息人士稱，77歲的諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬被判處「3年苦役徒刑」；她似乎健康狀況良好。
去年2月在軍事政變中被推翻的翁山蘇姬於今年6月被移送至首都奈比多（Naypyitaw）的監獄，被單獨監禁。自政變以來，她已被指控貪汙、選舉舞弊等至少18項罪名，在閉門的軍政府法庭上被判處的刑期已經長達17年。
翁山蘇姬對所有指控一概否認。
路透社報導，消息人士指出，不清楚翁山蘇姬被判的苦役具體內容。共同被告、被廢黜的緬甸總統溫敏（Win Myint）判刑相同。消息人士因為無權對媒體發言而拒絕具名。
翁山蘇姬領導的全國民主聯盟（National League for Democracy）在2020年11月國會大選獲勝，但軍方聲稱選舉有廣泛的舞弊行為，儘管國際觀察團均稱選舉過程大致自由公正。
軍方隨後推翻選舉結果，並稱發現1100多萬件選舉舞弊實例。
緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）上月發表演說時，並未提及重新選舉日期，但表示必須在緬甸恢復「和平穩定」後舉行。
根據當地觀察團體，自從軍方發動政變並展開血腥鎮壓以來，緬甸共有2200多人身亡，1萬5000多人被捕。（譯者：戴雅真/核稿：嚴思祺）1110902
延伸閱讀翁山蘇姬再遭判刑6年 歐盟譴責緬甸法院不公正緬甸軍政府：判決過後 考慮讓翁山蘇姬返家軟禁美譴責緬甸軍政府處決民主派人士 人權組織批殘忍緬甸政變18個月後 軍政府再延長國家緊急狀態英國前駐緬甸大使據報關押仰光 涉移民相關罪嫌
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。