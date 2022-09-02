以色列德國將共同紀念慕尼黑奧運慘案50週年

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（中央社慕尼黑2日綜合外電報導）德國和以色列兩國總統將於下週一（5日）共同紀念1972年慕尼黑奧運慘案50週年，半個世紀前的那場恐怖事件造成11名以色列奧運選手喪命。

法新社報導，德以雙方在最後一刻達成賠償協議，從而免去遇害者親屬抵制活動的尷尬場面。當年遇害的以色列擊劍教練史必哲（Andre Spitzer），其遺孀安姬（Ankie Spitzer）表示，大約70名親屬將參加紀念儀式。另外，以色列奧會也已確認將派代表團參加這次活動。

這場計劃已久的儀式，原有可能因親屬和德國政府為了賠償問題爭執而告失敗。不過前天兩造宣告達成「歷史澄清、確認和賠償」協議，德國將提供2800萬歐元（約台幣8億5700萬元）賠償金，這是之前所提供金額的6倍。

德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）和以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）在一份聲明中表示，按這項協議，德國政府承認其責任並認識到遇害者及其親屬所遭受的可怕痛苦。

他們說：「這項協議無法治愈所有傷口。但為彼此打開了一扇門。」

紀念儀式將在慕尼黑西邊的福斯坦費布魯克（Fuerstenfeldbruck） 空軍基地舉行，當年的劫持人質事件就是在這裡達到悲劇的高潮，痛失親人的親屬們也希望史坦麥爾成為第一位公開對造成這場屠殺所犯錯誤扛起責任的德國國家元首。

德國打擊反猶太主義的主管官員克雷恩（Felix Klein）也表示，現在是「該道歉的時候了」。他告訴德國馮克媒體集團（Funke）：「我認為總統會在週一的紀念活動上找到合適的詞語。」

在納粹大屠殺近30年後舉行的慕尼黑奧運會想要展現一個新的德國，結果反而與以色列又開啟一道深深的裂痕。

1972年9月5日，來自巴勒斯坦激進組織「黑色九月」（Black September）的8名槍手闖進奧運村以色列代表隊住處，射殺兩人，並劫持另外9人作為人質。

前東德手球選手藍霍夫（Klaus Langhoff）在以色列宿舍對面陽台上目睹恐怖分子將以色列摔跤教練溫伯格（Moshe Weinberg）的屍體拉到街上。

他告訴法新社：「太可怕了。每當我們向窗外或陽台望去，就會看見這名死去的運動員在那裡。」

最後，西德警方展開一場拙劣的營救行動，槍戰中所有9名人質、8名恐怖分子中的5人以及一名警察喪命。

時任西德總理布朗特（Willy Brandt）將這一連串事件稱為「令人震驚的德國無能紀錄」，並在那個月內建立GSG9反恐特種部隊。

不過僅數週後，一群槍手於1972年10月29日劫持一架德國漢莎航空（Lufthansa）的飛機並要求釋放3名慕尼黑落網的同夥，3人在人質交換中獲釋。

一連串事件激怒以色列，隨後展開「上帝之怒」（Wrath of God）行動，追捕黑色九月一干領導人。

慕尼黑慘案40年後，以色列發布相關的官方文件，包括特別解密的資料和前以色列情報官員說法，抨擊西德安全部門的表現。

以色列情報機構摩薩德（Mossad）前負責人薩米（Zvi Zamir）當年自慕尼黑返國後表示，西德警方「並沒有為拯救生命做出哪怕是一丁點兒的努力」。

悲劇發生後多年裡，遇害者親屬一直努力爭取德國的正式道歉、取得官方紀錄和適當的賠償。德方僅給予他們100萬德國馬克（約台幣1560萬元）「人道關懷金」（humanitarian gesture），以免被視為承認有罪。

2002年德國提供了進一步經濟補償，但仍只是遇害者家屬尋求的一小部分。

安姬．史必哲說：「屠殺過後，我帶著棺木回家。你們不曉得過去50年我們經歷了什麼。」

德國官員承認，前天的協議只是彌補過去數十年錯誤漫長道路的開始。

德國政府發言人赫伯史揣特（Steffen Hebestreit）發布聲明表示：「50年之後，最終認清我們共同歷史痛苦篇章的條件已經創造出來了，我們承認錯誤，並為一項新的、生動的紀念文化奠定了基礎。」（譯者：楊明暐/核稿：）1110902