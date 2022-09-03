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俄稱烏軍夜襲札波羅熱核電廠 遭俄軍擊退

2022/9/3 21:59
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（中央社莫斯科3日綜合外電報導）俄羅斯國防部今天在每日簡報中說，烏克蘭軍隊昨天晚間對札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠發動夜襲，企圖攻占電廠，但遭俄軍擊退。

路透社報導，俄國國防部表示，烏克蘭海軍一支超過250人的部隊於當地時間昨天夜間11時左右，企圖從札波羅熱電廠附近的一處湖泊登陸。

俄國國防部說：「儘管國際原子能總署（IAEA）的檢查人員正在核電廠內，基輔政權仍再次企圖攻占電廠。」

俄方表示，俄軍出動直升機和戰機擊潰烏軍攻勢，摧毀烏軍20艘船艦，並迫使其他船艦潰散，取消攻擊行動。

路透社無法查證上述說法。俄烏雙方近幾個月來交相指控對方攻擊核電廠，並稱情勢嚴重，發生核災的風險升高。

烏克蘭和西方表示，俄軍利用札波羅熱核電廠作為部署重型武器的基地，以防止烏軍攻擊。

俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）昨天否認俄軍在電廠或電廠附近部署重型武器，反而指控烏軍攻擊電廠是「核子恐怖主義」行為。（譯者：張佑之/核稿：戴雅真）1110903

蕭依古
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