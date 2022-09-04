助烏克蘭流離失所民眾 德提出近62億援助計畫

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（中央社柏林3日綜合外電報導）德國發展部長舒爾茲告訴馮克媒體集團（Funke Media Group），柏林將提供基輔一項額外的2億歐元（約新台幣61.96億元）援助計畫，以協助烏克蘭國內因俄烏戰爭流離失所的民眾。

烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）5日將訪柏林，預定與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）會面。

舒爾茲（Svenja Schulze）說： 「我將告訴什米加爾總理，我們如何繼續支持烏克蘭政府，照顧那些流離失所民眾。」

他補充說，這筆錢旨在幫助烏克蘭國內無家可歸民眾，繼續提供他們生活所需。

聯合國國際移民組織（International Organization for Migration）資料顯示，自俄羅斯2月24 日入侵烏克蘭以來至8月23日止，烏國境內約有700萬人流離失所。

一位德國政府官員上月表示，歐洲聯盟（EU）打算在9月前為烏克蘭擬定一個價值約80億歐元的融資方案，其中德國會有所貢獻。（譯者：紀錦玲/核稿：劉淑琴）1110904