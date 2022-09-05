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傳俄羅斯釋出訊息 反對OPEC+石油減產

2022/9/5 12:08
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（中央社紐約4日綜合外電報導）「華爾街日報」（WSJ）引述知情人士的話報導，俄羅斯並不支持此時此刻石油減產。而石油輸出國家組織和結盟油國（OPEC+）在明天會議時，可能會維持生產穩定。

3名OPEC+消息人士上週告訴路透社，OPEC+明天會議中，可能維持10月生產額度不變；不過，一些消息人士並不排除以石油減產來拉抬價格的可能性。目前油價已從年初的天價水準下跌。

OPEC最大產油國沙烏地阿拉伯上個月表示，有可能減產來平衡市場。

華爾街日報今天報導，俄羅斯擔心減產動作，可能會向石油買家釋出目前原油供應大於全球需求的訊號。

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若德黑蘭與世界列強達成核子協議，市場恢復購買伊朗石油，則石油供應量將增加，需求方面將處於逆風，值此之際，包含俄羅斯在內的OPEC+即將集會討論相關事宜。

上週，七大工業國集團（G7）同意對俄羅斯原油實施價格上限，但幾乎未提供計畫的新細節。這項計畫旨在抑制莫斯科用於烏克蘭戰爭的收入，同時維持原油流動性，避免油價飆升。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1110905

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