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監督札波羅熱核電廠情況 2名國際能源署人員進駐

2022/9/5 22:38
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（中央社基輔5日綜合外電報導）烏克蘭國家核電公司今天表示，2名國際原子能總署（IAEA）代表團成員將常駐在被俄羅斯掌控的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠，而其他4名人員稍早已經離開廠區。

俄羅斯2月揮軍烏克蘭，烏克蘭南部的札波羅熱核電廠3月遭俄軍攻占之後，仍持續由烏克蘭國家核電公司（Energoatom）工程人員維持運作，並供電給烏克蘭的電網。

路透社報導，烏克蘭國家核電公司在社群平台Telegram發布聲明寫道：「今天...IAEA視察團隊6名代表中的4人已完成在札波羅熱核電廠的任務，並且離開了廠區。」

聲明還提到：「另外2名專家預計將常態性在（電廠內）繼續執行任務。」

俄方扶植的烏克蘭地方官員羅戈夫（Vladimir Rogov）今天接受電台訪問時，證實2名IAEA觀察員將留在札波羅熱核電廠，但他並未說明2人可能續留的時間。

羅戈夫說：「IAEA代表團的4名成員已經離開札波羅熱（電廠），不過目前仍有2名人員以觀察員身分留下來。」（譯者：張欣瑜/核稿：張正芊）1110905

羅戈夫
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