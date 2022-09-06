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羅馬尼亞女記者舉發抄襲 遭受人身安全威脅

2022/9/6 23:46
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（中央社布加勒斯特6日綜合外電報導）羅馬尼亞女記者瑟爾坎（Emilia Sercan）以揭發國家最高層人士的抄襲行為為使命，如今卻因此受害，受到人身安全威脅。

法新社報導，瑟爾坎最近因調查總理丘卡（Nicolae Ciuca）的博士論文是否抄襲他人著作，而招致接二連三的威脅，並被洩露親密照片。她表示，這都是為了讓她閉口。

過去7年來，瑟爾坎揭發了大約50起重要人物的抄襲案例，顯示一些部長、檢察官和法官所出版的書籍、科學論文或博士論文有違規定。

她今年1月中在獨立媒體PressOne公開調查結果，指控丘卡2003年提出的138頁軍事科學博士論文中，有42頁的內容來自抄襲。

此後她遭到社群媒體上的連番羞辱和仇恨言論攻擊，到了讓她感到「身陷危險之中」的程度。

46歲的瑟爾坎表示，「我從未感到如此被人針對」，她因此向警方提出兩次檢舉。

現年55歲的丘卡否認相關指控，他表示，他遵守當時的學術規定，並堅稱：「我沒有抄襲。」

瑟爾坎2019年因揭發羅馬尼亞警察學校的一些博士論文抄襲案，而遭到死亡威脅。首都布加勒斯特一座法院後來判處校長和副校長緩刑，因他們迫使一名下屬對瑟爾坎發出這樣的威脅。（譯者：張佑之/核稿：林治平）1110906

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