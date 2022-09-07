新加坡食品展登場 台灣館主打植物肉、有機米

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（中央社記者侯姿瑩新加坡7日專電）2022新加坡國際食品展（FHA）本週登場，共有來自超過50個國家及地區、2000多家廠商參展。其中，台灣館有17家業者參與，主打植物肉產品、冷凍毛豆及有機米及相關加工品。

新加坡國際食品展5日至8日在新加坡博覽中心舉行，主辦單位表示，這次共有來自逾50個國家及地區、超過2000家廠商參展，預計吸引3萬5000名當地及海外的觀展人士。

為協助台灣食品廠商搶攻疫後拓銷商機，經濟部國貿局及外貿協會籌組台灣館。貿協表示，今年有17家台灣業者參與，這次主打植物肉、冷凍毛豆、魚丸、有機米及糙米餅等相關加工品。

其中，台灣館展出的植物肉產品十分多元，包括肉乾、肉鬆、肉醬乾麵、植物蛋白飲品，還有鹹酥雞口味的塊狀餅乾。

另外，花蓮縣富里鄉農會、東遠碾米工廠都是首次參加新加坡國際食品展，帶來有機白米、有機糙米、糙米餅、米果等產品展示。業者接受中央社記者訪問表示，盼藉由這次參展將產品拓銷至新加坡。

除了實體參展，貿協表示，也藉由線上網站協助受疫情影響而無法安心參展的廠商展示產品，盼藉此帶進海外採購商機。

此外，貿協指出，台灣包裝機械和食機公會也帶領31家廠商參展，展現台灣在食品製作及包裝材料升級方面的實力。（編輯：周永捷）1110907

2022新加坡國際食品展（FHA）本週登場，台灣館主打產品包括台灣米，圖為首次參展的東遠碾米工廠攤位，展示白米、糙米餅、米果等產品。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年9月7日