F-35戰機磁鐵原料來自中國 五角大廈暫停接受交付

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國官員今天表示，五角大廈已暫停接受F-35匿蹤戰機新機交付，因為發現F-35的發動機使用以中國未經授權材料製成的磁鐵。

路透社報導，五角大廈發言人戈梅爾（Russell Goemaere）表示，8月中旬調查發現，F-35發動機潤滑油泵中的合金，不符禁止未授權中國物料的美國採購法規定。

戈梅爾證實這種磁鐵不會傳輸資訊或傷害飛機，也不存在任何風險。

F-35製造商洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp.）表示：「這問題與漢威聯合公司（Honeywell International Inc）製造的F-35渦輪磁鐵有關，磁鐵內含鈷和釤合金。」

漢威公司表示：「仍致力於提供符合或超過客戶合約要求的高品質產品。」

美國國防部聯合計畫辦公室（Joint Program Office）發表的聲明說，未來將使用替代材料。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1110908