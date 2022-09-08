埃及獨立媒體4名記者撰文論政 被控誹謗遭審訊

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（中央社貝魯特7日綜合外電報導）埃及獨立媒體Mada Masr在推特（Twitter）表示，總編輯阿塔拉（Lina Attalah）和3名記者今天因據稱「散播錯誤資訊」而遭司法人員審訊。

法新社報導，阿塔拉和記者馬姆杜（Rana Mamdouh）、艾丁（Sara Seif Eddin）、卡薩比（Beesan Kassab）在一篇文章中指責親政府的「祖國未來黨」（Nation's Future Party）成員涉及「嚴重財務違法」、「應退出政壇」，因而遭到檢舉及傳喚，已於晚間被保釋。

Mada Masr表示，這4名新聞工作者被控誹謗和「網路騷擾」，以及「散播錯誤資訊意圖破壞國家穩定」。

國際非政府組織表示，埃及2014年通過的憲法雖保障媒體自由，但仍約有20名記者身陷囹圄，埃及也經常因人權紀錄不佳而被批評，全國有6萬多名良心犯（prisoner of conscience），其中多人是因「散播錯誤資訊」而被關進牢裡。

無國界記者組織（RSF）2022年「世界新聞自由指數」評比180個國家的媒體狀況，埃及排在第168名。

Mada Masr是專門刊登安全和貪腐問題相關調查報導的網路媒體，有英語版和阿拉伯語版。

埃及當局近年封鎖了數百個新聞網站，時常批評總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）政權的Mada Masr也是其中之一，在埃及要用虛擬專用網路（VPN）才能閱覽。

埃及警方2019年底搜索了Mada Masr在開羅的辦公室，逮捕阿塔拉等3名記者。阿塔拉2020年5月再度遭到短暫拘留。

無國界記者組織今天表示：「埃及僅存少數未被政府控制的媒體之一遭遇威脅，令人極度憂心。埃及政府不斷騷擾、恐嚇和逮捕記者，情況已達危險程度，必須立刻停止。」（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1110908