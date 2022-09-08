為實現自由開放印太 美日加海軍實施聯合軍演

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（中央社記者楊明珠東京8日專電）日本海上幕僚監部今天發布消息表示，為了實現「自由開放的印度太平洋」，日前日本海上自衛隊、美國海軍及加拿大海軍在從關島周邊至南海海域一帶實施了聯合演訓。

日本海上幕僚監部的消息指出，「2022年印太部署」（Indo-Pacific Deployment 2022，IPD22）是為了實現自由開放的印太，日本海上自衛隊與美加海軍8月30日至9月7日在從關島周邊至南海海域一帶實施了聯合演訓。

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聯合演訓的主要目的在於提升日本海上自衛隊的戰術能力，以及加強與美加海軍的合作。

參加聯合演訓的部隊包括日本海上自衛隊護衛艦「出雲號」、「高波號」、美軍驅逐艦「希金斯號」（USS Higgins）及2艘補給艦「拉帕漢諾克號」（USNS Rappahannock）、「埃里克森號」（USNS John Ericsson）、加拿大海軍護衞艦「溫哥華號」（HMCS Vancouver）。（編輯：黃自強）1110908