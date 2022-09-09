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英國女王伊麗莎白二世辭世 73歲查爾斯繼位為國王
首頁 / 國際

英王室成員續抵女王居所 上百民眾白金漢宮外祈福

2022/9/9 01:31
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（中央社英國巴勒特8日綜合外電報導）高齡96歲的英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）傳出健康惡化後，法新社記者目擊，威廉王子等王室成員今天下午陸續抵達女王所在的蘇格蘭巴爾莫勒爾堡。

法新社報導，一輛載著女王孫子、王位第2順位繼承人的威廉王子（Prince William）、女王次子安德魯王子（Prince Andrew）、女王三子愛德華王子（Prince Edward）的汽車抵達巴爾莫勒爾堡（Balmoral）；王儲查爾斯王子（Prince Charles）與女王的女兒安妮公主（Princess Anne）則已在城堡內。

美聯社報導，哈利王子（Prince Harry）原定今天稍晚出席倫敦一場慈善頒獎儀式，現已取消行程趕往蘇格蘭。據新聞協會（PA Media），哈利王子的妻子梅根（Meghan）並未同行。

與此同時，倫敦白金漢宮外開始有民眾聚集。根據法新社，大約100人冒著大雨站在白金漢宮門前，為女王祈福。

白金漢宮今天稍早表示，醫師「相當關切女王陛下的健康」。女王6日任命新首相特拉斯（Liz Truss）後，7日被醫師囑咐休息，因此推遲與樞密院顧問團的會議。（譯者：楊昭彥）1110909

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