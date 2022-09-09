北京媒體影響力報告 台灣受最密集影響抵禦也最強

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（中央社記者江今葉華盛頓8日專電）自由之家今天發布北京全球媒體影響力報告，報告指出，中國政府在過去3年擴大全球媒體足跡，採取更具技巧與更隱晦方式塑造媒體論述。台灣受中共最密集影響，但抵禦能力也是最強。

自由之家（Freedom House）今天發布2022北京全球媒體影響力報告（Beijing's Global Media Influence 2022）。報告從2019年1月至2021年12月，觀察北京在全球30個國家的媒體影響力變化。

報告指出，在這30個國家中，有16個國家被認定北京的媒體影響力為高或極高，在這3年間，中國政權的影響力也在其中18個國家有所增加。報告並指出，中國共產黨與其代理人也使用更具技巧與更隱藏的方式塑造媒體論述和打壓批判性報導。

報告指出，過去3年北京更常透過主流媒體大規模散播北京支持的內容、騷擾和恐嚇發布不利中國政府新聞或意見的機構，以及使用網路欺凌、虛假社群媒體帳戶與有目的性的虛假訊息活動。但北京的影響力會受到獨立媒體、公民社會活動與當地保護新聞自由的法律所限，許多民主國家都有保障資訊自由與媒體持有權法律，有助於確保透明度和使媒體生態免受中共影響。

報告指出，民主國家抗衡中共媒體影響力的能力相當不均，只有一半調查國家能達到「頑強」評級，其餘的一半則被評定為「脆弱」。台灣雖然面臨中共最密集影響，但抵禦能力也是最強的。緊跟在後的是美國，奈及利亞則被評為最容易受北京媒體影響的國家。

報告指出，台、美、英、澳的例子顯示，由於較溫和的做法未能達到預期效果，北京近來轉向更激進、更具對抗性或更鬼祟的策略。這一趨勢預期會在未來數年擴展到更多國家。更多國家及其研究人員、記者與政策制定者預期會遭遇更多外交恐嚇、網路欺凌、受雇網紅在社群媒體的操縱。

在台灣部分，報告指出，中共雖未有官媒與官員在台灣，民眾日益反對中共宣傳，但北京已透過新媒體戰術與策略試圖製造在地分歧、損害台灣外交關係並破壞台灣政府穩定。

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報告指出，北京經常透過聯合製作、內容共享協議或違法但普遍的業配廣告將中國政府產出的內容登上在地媒體，這些內容不會明確標示為中國官方產品。中國官方也透過補貼媒體參訪與網紅參加中國公費活動、峰會或其他有報酬行程，以產出對中國友善的新聞內容，在地媒體也製作親中內容並壓制人權報導或其他不利中國政府議題。

此外，中國也會製造假訊息，透過中國官方機構直接在社群媒體發布，再被台灣媒體轉發，或是更常透過社群、網紅等擴大新聞來源擴散。（編輯：徐崇哲）1110909