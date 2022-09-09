死前已現徵兆 澳醫師研判英女王死於周邊血管疾病

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（中央社倫敦9日綜合外電報導）澳洲一位醫師表示，英國伊麗莎白女王生前幾天任命新首相時，其虛弱的外表可能是她將在幾天內死去的徵兆，並研判「周邊血管疾病」是致命原因。

英國媒體報導，住在西澳州伯斯（Perth）的柯恩-瓊斯醫生（Dr Deb Cohen-Jones）稱，女王伊麗莎白二世6日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）任命保守黨新黨魁特拉斯（Liz Truss）為首相，兩人合影的照片裡女王手背發黑已露出可能是健康狀況惡化的跡象。

柯恩-瓊斯告訴英國「每日郵報」（Daily Mail）女性版FEMAIL：「看起來可能是周邊血管疾病（peripheral vascular disease，PVD）的證據。這是一種血液循環障礙，會導致心臟和大腦外的血管變窄、阻塞或抽搐。」

她說：「有時這可能導致心臟衰竭。如果你的周邊循環很差，器官就無法得到良好的血液供應。這可能是多重器官衰竭的徵兆。」

PVD較為人知的症狀包括間歇性疼痛，可能表現為抽筋或肌肉疲勞、受影響的身體部位「發冷」、麻木和針刺的感覺。

女王雙手呈現「斑駁」，這通常發生在心臟不再能夠有效輸送血液時。

據報導，令人悲哀的是，這種疾病很可能令女王承受「很大的痛苦」，因為從照片看來，女王病情嚴重。由於伊麗莎白二世習慣在公共場合戴手套，因此不曉得她罹患這種疾病已經多久。（譯者：楊明暐/核稿：陳正健）1110909