共同社：日美9月峰會 商討台海等東亞安全問題

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共同社報導，日本首相岸田文雄（左）和美國總統拜登（右）9月20日前後在紐約進行峰會，商討台海等東亞安全問題。圖為岸田文雄與拜登5月舉行領袖會談。（共同社）

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（中央社東京10日綜合外電報導）共同社今天報導，日美兩國正著手安排，讓日本首相岸田文雄和美國總統拜登本月20日前後在紐約進行峰會，以商討台海等東亞安全問題。

共同社引述日、美兩國政府消息人士的話指出，岸田和拜登屆時商討的問題將包括中國對台灣日益加大施壓、北韓核子試爆威脅以及俄羅斯入侵烏克蘭等，這項峰會可能會趁聯合國召開大會之便進行。

朝日電視台（TV Asahi）今天稍早報導，岸田到訪美國之前，也可能會伴隨日皇德仁前往英國出席已故女王伊麗莎白二世的喪禮。（譯者：張佑之/核稿：徐崇哲）1110910