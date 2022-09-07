安倍國葬經費暴增引反彈 岸田將赴國會備詢

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（中央社東京7日綜合外電報導）由於日本政府為已故前首相安倍晉三舉行「國葬」的經費暴增引發在野黨反彈，日本朝野今天達成共識，將在8日下午舉行國會閉會審查，首相岸田文雄將出席說明並備質詢。

閉會審查意即國會休會期間，如眾議院或參議院做成決議，兩院的常設委員會及特種委員會可在休會時召開會議進行審查。

為追悼輔選時被槍殺身亡的安倍，岸田內閣7月22日正式決定9月27日為安倍舉辦國葬，這將是日本自二次大戰後，第2次為曾任首相者舉辦國葬。不過，日本輿論對應否舉辦國葬意見兩極。

日本政府之後在8月26日內閣會議中決定，將從2022年度預算的一般預備金，提撥約2億5000萬日圓（約新台幣5545萬元）作為安倍國葬經費，但這筆經費不包括負責會場周邊維安警力人事費等費用。

日本政府9月6日公布，除原本的經費外，加上維安等花費後，預估總額須達約16億6000萬日圓（約新台幣3億6335萬元），由於預算金額暴增約6.6倍，引發在野黨反彈。

日本放送協會（NHK）報導，岸田日前表示將親自出席國會閉會審查，說明舉辦國葬的意義等。

眾議院的議院運營委員會為此今天舉行理事會議達成共識，將在8日下午1時召開委員會，岸田及內閣官房長官松野博一出席說明後，將接受朝野議員質詢。

目前已知朝野政黨也將在參議院針對國葬舉行閉會審查，時間應是在9月8日眾議院審議後。

富士新聞網報導，預料在野黨將在閉會審查中追究逾16億日圓的國葬費用；岸田也將藉由親自出席說明尋求理解。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1110907