俄撤出烏東樞紐伊久姆 烏克蘭收復逾3000平方公里失土

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圖為烏克蘭軍人準備運送在反攻行動中繳獲的俄羅斯坦克。（圖取自facebook.com/GeneralStaff.ua）

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（中央社基輔11日綜合外電報導）俄烏戰事11日邁入第200天，烏克蘭收復烏東重要戰略樞紐城鎮伊久姆，讓俄國嘗到繼春天倉皇自基輔撤軍後最大敗績。烏國武裝部隊總司令還說，本月已收復逾3000平方公里失土。

● 哈爾科夫反攻傳捷報

基輔當局10日宣布，其軍隊在閃電反攻中占領了東北部關鍵後勤樞紐哈爾科夫州（Kharkiv）的伊久姆（Izium）。俄羅斯國防部也證實，已自伊久姆撤軍以重新集結。

莫斯科宣布撤軍數小時後，烏軍又占領了更北部的庫皮揚斯克鎮（Kupiansk），這是為烏國東北部前線數千名俄軍提供後勤補給的唯一鐵路樞紐。

● 烏軍本月收復逾3千平方公里失土

烏克蘭11日宣布，烏克蘭與俄羅斯軍隊在烏克蘭東北部交戰，這個月已經收復超過3000平方公里失土。

烏國武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhny）在社群網路發布聲明表示：「從9月以來，超過3000平方公里土地重回烏克蘭掌控。」

「在哈爾科夫方面，我們不僅開始往南和往東，也往北挺進。我們距離邊境只有50公里。」

圖為烏軍收復哈爾科夫失土，在一處建物旁微笑合影。（圖取自facebook.com/TerritorialDefenseForces）

● 澤倫斯基、烏外長籲盟邦加強軍援

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）形容烏軍在東北部哈爾科夫州閃電推進，可能是俄烏6個月戰爭的一次突破。他還說，如果基輔政府獲得更多強大武器，這個冬天可能會迅速奪回更多領土。

外長庫列巴（Dmytro Kuleba）則說，一些盟邦起初對軍援烏克蘭態度遲疑，害怕與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）對立，「現在我們不再聽到這種主張了…我們展現出打敗俄軍的能力，運用提供給我們的武器。所以我重申，我們獲得愈多武器，就能愈快獲勝，戰爭就能愈快結束」。

● 俄軍續攻烏克蘭目標

烏克蘭軍方回報，10日夜裡俄軍朝烏軍目標發射更多飛彈、進行更多空襲。地方官員也回報，烏東與烏南遭到俄軍猛烈砲擊。

哈爾科夫市官員說，當地10日晚間遭到俄羅斯火箭砲攻擊，至少造成1人死亡，另有數間房屋受損。

烏東頓內茨克州（Donetsk）州長基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）在Telegram表示有10名平民死亡。更南方的尼古拉耶夫鎮（Mykolaiv）有9人受傷。

俄羅斯國防部則表示，俄軍11日對烏克蘭哈爾科夫州的烏軍陣地進行精準打擊。俄國官員並稱，「數以千計」人從哈爾科夫州逃進俄羅斯。

● 俄國內挺戰部落客跳腳批蒲亭

「紐約時報」報導，俄軍10日倉皇自烏克蘭東北部多個關鍵據點撤守，蒲亭卻現身莫斯科一處公園的摩天輪，慶祝莫斯科建城875週年，反差之大讓最支持蒲亭用兵的人都跳腳。

對俄國的軍事部落客而言，俄軍前線失利讓噩夢成真：他們早就擔心俄國高層一面用兵烏克蘭，卻過度想讓國內維持如常氛圍，在這場持久戰裡不願投入更多兵力與裝備。

紐時認為，俄國鷹派的跳腳凸顯即便蒲亭成功在國內壓下自由派與親西方反對派，仍要面對光譜另一端保守派的不滿。隨烏軍反攻告捷，目前幾無鷹派再為蒲亭說話。分析人士指出，鷹派益發願意公開批評俄軍高層，表明俄國精英內部正在醞釀不滿。

此外，蒲亭堅實盟友、車臣共和國領導人卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）11日也對俄羅斯軍隊連連戰敗表示不滿，令克里姆林宮壓力倍增。

● 札波羅熱核電廠全面中止運轉

烏克蘭國家核電公司（Energoatom）11日表示，基於安全考量，烏南札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠最後1座運作中的反應爐不再運轉。這座歐洲最大核電廠已經全面中止運轉，不再供電。

札波羅熱核電廠自今年3月起遭到俄軍占領，仍由烏克蘭國家核電公司負責營運。

最近幾週該區持續遭遇砲擊，俄烏互控對方發動攻擊，加深外界對核災的憂慮。（編輯：楊昭彥/核稿：何宏儒）1110911