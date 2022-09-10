俄軍前線接連遭到擊退 烏克蘭需3490億美元重建

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圖為在巴赫姆特的烏克蘭軍人。（路透社）

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（中央社基輔10日綜合外電報導）烏克蘭軍方表示，在烏克蘭南部一些州沿前線部署的烏軍，正朝向俄羅斯軍隊入侵之初即已占領的地區推進最多數十公里；另有報告指出，烏克蘭遭入侵後，重建經費需要3490億美元。

●烏克蘭部隊不斷擊退俄軍 在烏東與烏南推進迅速

烏克蘭軍方10日表示，在烏克蘭南部一些州沿前線部署的烏軍，正朝向俄羅斯軍隊入侵之初即已占領的地區推進最多數十公里；此外在烏克蘭東部，烏軍也打進俄軍占領的城鎮庫普揚斯克。

法新社報導，烏軍南方司令部的發言人告訴烏克蘭媒體：「在南部多段前線，我軍正向前推進了2公里到數十公里不等。」

烏軍還指出，他們已攻入烏東的庫普揚斯克（Kupyansk）。這座城鎮是重要的補給樞紐，已遭俄軍占領數月之久。

●俄羅斯前線崩潰 烏克蘭收復哈爾科夫失土

俄羅斯指派的一名地方首長9日表示，烏克蘭軍隊正以「迅雷不及掩耳」的速度，大舉收復先前被俄羅斯占領的東部領土，這一突破可能成為這場戰爭中的轉折點。

路透社報導，在沉默一天後，俄羅斯坦承，位於烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）東南方的前線部隊，有一部分已崩潰。

俄羅斯指派的哈爾科夫州州長甘切夫（Vitaly Ganchev）告訴國家電視台：「正竭盡所能地拖延敵軍進攻，但有數個聚落已重新回到烏克蘭軍隊的控制之下。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）隨後表示，基輔的軍隊目前已在哈爾科夫州奪回超過30個聚落，並持續在東部的頓巴斯（Donbas）和南部地區反攻。

一名俄羅斯指派的地方首長9日表示，烏克蘭軍隊正以「迅雷不及掩耳」的速度，大舉收復先前被俄羅斯占領的東部領土。圖為消防員在哈爾科夫一棟被俄羅斯攻擊的民宅救災。（路透社）

●砲擊不斷 IAEA：恐關閉札波羅熱電廠僅存反應爐

聯合國轄下國際原子能總署（IAEA）警告，烏克蘭的札波羅熱核電廠附近最新遭遇一波砲擊造成斷電，使得電廠安全受威脅，運作人員正在考慮關閉最後一個仍在運轉的反應爐。

IAEA署長葛羅西（Rafael Grossi）9日在推特（Twitter）發文表示：「砲擊已經造成安赫德（Energodar）一片漆黑，並危及鄰近的札波羅熱（Zaporizhzhia）（核電廠）安全運作。」

葛羅西說：「情況完全令人無法容忍，也無法繼續下去。」他呼籲「整個區域的一切砲擊行動立刻停止」，「唯有如此，才能確保電廠運作人員的安全，並且讓安赫德和與核電廠能持久復電」。

札波羅熱電廠是歐洲最大的核電設施，自今年3月起遭到俄羅斯軍隊占領，最近幾週並持續遭遇砲擊，俄烏互控對方發動攻擊，加深外界對核災的憂慮。

●世銀與歐盟評估 烏克蘭至少需3490億美元重建

俄羅斯入侵烏克蘭之後造成巨大破壞，根據一項9日公布的報告，重建將需要3490億美元（新台幣10兆7736億元）經費。

這個數字已經是烏克蘭經濟規模的1.5倍之多，但根據烏克蘭政府、歐洲聯盟執行委員會（European Commission）和世界銀行（World Bank）的聯合評估，這還只是最低估算，隨著俄烏持續交戰，未來數月可能會再增加。

這份報告提到，俄羅斯於2月底入侵烏克蘭，截至6月1日止，光是烏克蘭的實體損失就已達970億美元。

報告更估計，烏克蘭未來3年將需要1050億美元來解決迫切需求，例如恢復教育和衛生系統及基礎建設，還要替家家戶戶修復供暖和能源，好為即將到來的冬天做準備，以及補助農業和修理重要的運輸道路。（編輯：陳彥鈞）1110910