砲擊不斷 IAEA：札波羅熱核電廠僅存反應爐恐關閉
2022/9/10 21:36（9/10 21:54 更新）
圖為札波羅熱核電廠。（路透社）
（中央社維也納10日綜合外電報導）聯合國轄下國際原子能總署（IAEA）警告，烏克蘭的札波羅熱核電廠附近最新遭遇的一波砲擊造成斷電，使得電廠安全受威脅，運作人員正在考慮關閉最後一座仍在運轉的反應爐。
法新社報導，國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）9日在推特（Twitter）發文表示：「砲擊已經造成安赫德（Energodar）一片漆黑，並危及鄰近的札波羅熱（Zaporizhzhia）（核電廠）安全運作。」他形容「事態急轉直下」。
葛羅西說：「情況完全令人無法容忍，也無法繼續下去。」他呼籲「整個區域的一切砲擊立刻停止」，「唯有如此，才能確保電廠工作人員的安全，並且讓安赫德與核電廠能持久復電」。
札波羅熱核電廠
是歐洲最大的核電設施，自今年3月起遭到俄羅斯軍隊占領，最近幾週持續遭遇砲擊，俄烏互控對方發動攻擊，加深外界對核災的憂慮。
札波羅熱核電廠
- 歐洲最大核電廠，也是世界十大核電廠之一
- 位於烏克蘭東南部城鎮安赫德，卡科夫卡水庫岸旁，由烏克蘭國營核能公司Energoatom營運
- 擁有6座VVER-1000壓水式反應爐，總輸出電力為6000百萬瓦（MW）
- 5座壓水核反應爐陸續於1984年至1989年開始運作，第6座於1995年運作
- 烏克蘭核能發電約有47%來自札波羅熱核電廠，約占烏克蘭全年總發電量的1/5
來源：烏克蘭國營核能公司Energoatom
看更多
關閉
葛羅西指出，安赫德的火力電廠開關場遭到砲擊，導致整座城市完全停電，而札波羅熱核電廠就在這裡。
他說：「那裡斷水、斷電，也無法做汙水處理。」
葛羅西表示，目前核電廠營運人員和其他住在安赫德的民眾面臨「日益窘迫的生活環境」，有「很高風險」會缺乏足夠基本工作人員來維持核電廠運作。
葛羅西還說，由於砲擊持續且越來越劇烈，在札波羅熱核電廠外「另建可靠電力系統的可能性極小」。
「在這樣的情況下，根據國際原子能總署了解，...核電廠工作人員正在考慮關閉最後一座仍在運轉的反應爐。」（譯者：張欣瑜/核稿：張正芊）1110910
（中央社製圖）
延伸閱讀俄烏激戰 國際原能署促核電廠周邊闢安全區IAEA派員常駐烏克蘭札波羅熱核電廠 拒為設非軍事區背書國際原子能總署赴札波羅熱核電廠 俄烏互相指控發動攻擊烏克蘭核電廠周邊再遭砲擊 居民學用碘防輻射外洩
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
俄羅斯前線崩潰 烏克蘭收復哈爾科夫失土[影]