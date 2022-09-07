烏克蘭核電廠僵局持續 專家警告「福島類型事態」

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（中央社基輔7日綜合外電報導）法國核子安全專家今天就烏克蘭札波羅熱核電廠可能發生「福島類型事態」提出警告。烏克蘭方面也擔心，一旦廠區備用發電機用的柴油耗盡，將有反應爐受損而發生意外的風險。

法新社報導，歐洲最大核電廠札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠自從3月初即遭俄軍占領，鄰近地區一再遭受攻擊，引發核災疑慮。俄、烏交相指責對方不斷進行砲擊。

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）上週率14人團隊進入札波羅熱核電廠，兩名成員可望常駐廠區監視電廠安全。

國際原子能總署赴廠檢查後，昨天公布報告指出，廠區形勢「難以為繼」，呼籲「立即建立核子安全和安全防護區」。

烏克蘭國家核電公司（Energoatom）負責人柯亭（Petro Kotin）在烏克蘭電視台播出的談話中指出：「在札波羅熱核電廠建立安全區其中一個方式就是在當地設置維持和平特派團，並且讓俄軍撤離。」

法國輻射防護暨核子安全研究所（Institute for Radiological Protection and Nuclear Safety）處長赫維烏（Karine Herviou），今天就可能發生「福島（Fukushima）類型事態」提出警告。

她在法國廣播電台的訪問中說，「主要風險在於反應爐電力供應遭切斷」，可能引發部分反應爐熔毀，然後可能「使反應爐建築物受損，導致非常重大的放射性物質洩漏」。

赫維烏同時表示，儘管反應爐本身沒有遭到攻擊，對附近建物的攻擊也可能「導致放射性物質洩漏到環境中」。

與此同時，烏克蘭首席核子安全專家今天表示，烏克蘭正就關閉札波羅熱核電廠的選項進行研議，並對備用發電機用柴油儲量表達憂心。

路透社報導，外部輸電線遭到砲擊切斷後，陷入危殆的這座核設施仍然與烏克蘭電網斷聯。

烏克蘭國家核子管制委員會（State Nuclear Regulatory Inspectorate）代理負責人科里科夫（Oleh Korikov）透過視訊在新聞簡報會中指出：「已經在評估關閉這座電廠的選項，如果出現達到必須關廠的條件的話。」

他表示，電廠還在供應內部所需電力，但是如果繼續維持與電網斷聯，就必須啟動備用柴油發電機。他沒有就這種可能提出時間表。

他強調，俄羅斯2月24日展開侵略後，要對電廠補充柴油極度困難。俄軍3月初占領電廠以來，札波羅熱電廠仍由烏克蘭技術人員維持營運至今。

他說：「情況有可能演變到柴油用光，那將會造成包括反應爐活性區受損的意外，導致放射性物質曝露到環境中。那不只會對烏克蘭領土造成影響，也將會有跨境後果。」

戰事仍在東部和南部激烈進行，烏克蘭已經準備在能源短缺境況下度過寒冬，關閉擁有6座反應爐的這座占地廣闊核電廠只會升高烏克蘭的壓力。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1110907