烏軍總參謀部：俄軍撤出盧甘斯克地區補給重鎮

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圖為10日烏軍收復哈爾科夫，軍人們在一處地標旁合影留念。（圖取自facebook.com/TerritorialDefenseForces）

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（中央社基輔11日綜合外電報導）烏克蘭總參謀部今天在聲明中表示，俄羅斯軍隊已經放棄位於盧甘斯克地區的的軍事重鎮斯瓦托夫鎮（Svatove）。截至10日，烏軍部隊推進線距離斯瓦托夫鎮仍有40公里遠。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，斯瓦托夫鎮是俄羅斯補給路線的重要樞紐，負責向烏南盧甘斯克州（Luhansk）與頓內茨克州（Donetsk）交界處的俄軍提供補給。

烏軍總參謀部在臉書（Facebook）貼文中表示，俄軍已經放棄位於盧甘斯克地區的斯瓦托夫鎮，「他們乘坐4輛卡車、20輛虎式輕裝甲車離開，甚至偷走了20多輛當地居民的汽車」。

CNN無法獨立證實烏方說法。

烏軍總參謀部還聲稱：「由於我軍在哈爾科夫州（Kharkiv）一帶的反攻相當成功，俄軍倉皇逃離各陣地，帶著搜刮而來的戰利品逃到其他俄軍占領區或是俄羅斯領土內。」

烏軍還說，俄羅斯聯邦武裝部隊的150名現役軍人搭乘兩輛巴士、一輛卡車和19輛偷來的汽車，離開哈爾科夫地區的波爾西可瓦（Borshchova）和阿捷米夫卡（Artemivka）。

波爾西可瓦位於哈爾科夫市以北，距離烏克蘭與俄羅斯邊界僅數公里。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1110912