法國9月高溫破紀錄 西南部城市入秋仍有攝氏39度

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受到自摩洛哥北上的熱浪影響，法國9月出現破紀錄的高溫，尤其以西南部情況最為嚴重。（圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社巴黎12日綜合外電報導）法國氣象局今天表示，受到自摩洛哥北上的熱浪影響，法國9月出現破紀錄的高溫，尤其以西南部情況最為嚴重。

法新社報導，西南省分朗德（Landes）的蒙馬桑（Mont-de-Marsan）記錄到攝氏39.1度高溫，附近的達克斯（Dax）也飆到39度。

以北的波爾多（Bordeaux）來到攝氏37.5度，超越1987年創下的9月最高溫紀錄攝氏37度。而庇里牛斯山（Pyrenees）更往南的塔爾布（Tarbes）出現過37.2度，比1964年的35.8度高了1度多。

附近的包市（Pau）高溫更達攝氏38.9度，輕易超越1970年的36.3度。

即便以北600公里的南特（Nantes）氣溫也幾達攝氏35.1度。9月這樣的氣溫在當地是前所未聞的。

法國氣象局（Meteo France）氣象預報員告訴法新社，繼今夏高溫導致西南部爆發一系列野火之後，來自非洲摩洛哥的熱空氣在一道低氣壓推動下，一路北上來到葡萄牙外海，是這次高溫背後成因。

法國6到8月間歷經了3波熱浪，今年夏天更是法國有紀錄以來的第2高溫，平均氣溫比正常的情況高出攝氏2.3度，一連串大規模野火肆虐西南部大片地區，還有大規模乾旱及幾場強烈的風暴。

氣象預報人員表示，與夏季相比，目前的高溫不會持續下去，週三過後氣溫就會開始下降。他們表示，明天氣溫仍會在攝氏30度以上，週末則會恢復正常水準。

法國氣象局補充道，包括隆河谷（Rhone valley）下游在內的部分地區，可能會出現大雨和間歇性暴風雨。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110913