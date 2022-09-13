SpaceX偏鄉寬頻補助273億遭拒 美官員憂中國廠商趁虛而入

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國聯邦傳播委員會（FCC）專員西明頓今天表示，FCC決定不提供美國太空探索科技公司（SpaceX）8億8550萬美元的偏遠地區寬頻補助，恐讓中國衛星網路提供商取得競爭優勢。

路透社報導，FCC 2020年根據「偏鄉數位機會基金」（Rural Digital Opportunities Fund）授予Space X資金。「偏鄉數位機會基金」是1個數以十億美元計的計畫，Space X原定可依據計畫取得8億8550萬美元（約新台幣273.7億元）補助，用於將衛星網路傳輸到美國幾乎沒有或完全沒有網路的地區。

SpaceX 9日挑戰委員會決定，該公司衛星政策主管高德曼（David Goldman）表示：「做出這個決定似乎是因為對光纖存在明顯偏見，並非為了實際連接沒有網路服務的美國人。」FCC發言人婉拒評論。

此外，美國商務部將衛星寬頻提供商排除在425億美元寬頻網路補助基金之外，FCC專員西明頓（Nathan Simington）擔憂地說，這也對中國企業有利。

「這些行動，也有可能讓中國衛星網路提供商在服務世界其他地區方面取得競爭優勢，它們擁有中國政府的全力支持。」

SpaceX的「星鏈」（Starlink）目前在美國擁有數以萬計用戶，用戶終端機至少約599美元，每月服務費110美元。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1110913