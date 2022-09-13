烏軍收復伊久姆 居民淚眼相迎：等好幾個月了

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（中央社烏克蘭伊久姆12日綜合外電報導）烏克蘭國旗今天再次於伊久姆（Izyum）焦黑的市政府上空冉冉升起，數月前駛入的俄羅斯戰車，如今已不見蹤影。

法新社報導，歡天喜地的居民衝到鎮上唯一有手機訊號的地方、基地台附近的一座山丘上，打電話給親朋好友分享喜悅：俄國人走了！

烏克蘭軍隊在迅雷不及掩耳的反攻行動中擊退2月24日入侵的俄軍，光復許多失土，這座東部城市也是其中之一。

伊久姆居民看到烏軍情緒激動，61歲的內索雷娜（Nadiya Nesolena）告訴法新社：「我們含著眼淚歡迎他們，我們等他們等了好幾個月…非常開心。」

位於哈爾科夫（Kharkiv）地區的伊久姆戰前有5萬居民，4月起完全落入俄軍控制，成為俄軍主要補給地。

內索雷娜說，俄軍掌控下的居民生活「非常艱困」，記憶中只有不斷的轟炸、嚴寒和飢餓，但她說自己是少數「幸運兒，能有間附地下室的房子以及一些糧食」。

伊久姆周邊處處可見俄羅斯占領痕跡，市內多處冒著白煙，來自10日俄軍撤離時，軍需庫爆炸持續延燒的火勢。

伊久姆市政府現在升起了烏克蘭國旗，但建築物滿目瘡痍，一如市內許多地方，平房、公寓大樓、商店、橋梁、學校、宗教建築，很多都毀於戰火。

一幅巨大的看板依然點綴著這座城市，上頭掛著俄羅斯國旗，寫著「我們是俄羅斯，一個統一的國家」。

烏克蘭士兵仍忙著守衛陣地，還沒有時間拆除這些看板。

回到基地台邊的山丘，64歲的庫洛茨卡（Yuriy Kurotshka）欣喜若狂，因為他生活的城市又回到了烏克蘭手中。

「壞事最終都會結束的。」

他正試圖聯繫3月間俄軍首次進駐這座城市時逃往基輔的家人。庫洛茨卡想告訴烏軍：「拜託永遠都不要離開，別把我們交給這些俄羅斯人！」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1110913