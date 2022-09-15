河內火車街走紅國際 影響交通安全被封

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越南首都河內市的火車街是享譽國際的知名打卡景點，當地店家沿著鐵軌開起咖啡店，吸引不少西方遊客來朝聖，但越南官方近來為了交通安全下令封街並派保全看守。中央社記者陳家倫河內攝 111年9月15日

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（中央社記者陳家倫河內15日專電）越南河內市火車街昨晚起禁止遊客入內喝咖啡，官方說法是為了交通安全。但當地居民認為，平日白天沒有火車經過，而且只封街的一頭，遊客都湧到另一邊，情況並未改善。

火車街原是一條不起眼的民宅後巷，因有火車經過，當地居民便在鐵軌兩旁開了30多家咖啡店，消費者喝咖啡的同時可近距離感受火車呼嘯而過，因而在2018年成為網紅打卡景點，尤其是西方國家的旅客最常來此朝聖。

中央社記者今天上午前往查看，火車街最繁華的區段已被鐵柵欄圍起來，旅客想入內隨即被保全攔下。不過，火車街的另一頭卻仍有大量西方旅客在鐵軌上走路、拍照，這種差異化管理，連當地民眾也看不懂。

一名居民向中央社表示，火車街那麼長，政府現在只管理比較多店家營業的區段，另一頭擠滿了旅客卻裝做沒看見，「難道那一邊的火車街就不是河內市了嗎，同樣是首都怎麼會有兩種管理方式？」。

火車街的咖啡店家今天照常營業，但客人都被攔阻入內，完全做不了生意。當地店家認為，平常日白天都沒火車經過，應該可以開放讓遊客入內，至於有火車會經過的時段另行管理即可，不應該一刀切。

越南民智報（Dan Tri）報導，越南鐵路總公司過去多次致函河內市政府和越南鐵路管理局，為了維護交通安全秩序，要求全面處理火車街兩旁的咖啡店，以及管理民眾站在鐵軌上拍照的情況。

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河內市還劍區副區長阮英君（Nguyen Anh Quan）表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩後，收到大量檢舉訊息，已對一些違反鐵路交通安全的業者和遊客進行檢查和處罰。

阮英君說，火車街的咖啡店業者都違反鐵路交通安全，將在3天內吊銷他們的營業執照。此外，為了回應民眾的需求，會與有關單位配合，提出適合列車行駛時段的方案，盼當地能成為一個旅遊景點。（編輯：韋樞）1110915

河內市火車街原是一條不起眼的民宅後巷，因有火車經過，當地居民便在鐵軌兩旁開了30多家咖啡店，消費者喝咖啡的同時可近距離感受火車呼嘯而過，因而成為網紅打卡景點。攝於109年12月12日中央社記者陳家倫河內攝 111年9月15日