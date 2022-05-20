越南新常態塞車「特產」再現 將打第二劑加強針

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越南的COVID-19疫情放緩，過去一週單日新增確診病例平均低於2000例，民眾開始過正常生活，塞車現象愈來愈常見。圖為早高峰時段的河內市交通景象。中央社記者陳家倫河內攝 111年5月20日

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（中央社記者陳家倫河內20日專電）越南近一週來單日新增確診病例平均不到2000例，生活漸漸邁向正常之際，塞車這一「特產」又開始困擾民眾。此外，為了社區安全，胡志明市宣布要打疫苗第二劑加強針。

越南衛生部所屬媒體「健康與生活」（Suc khoe & Doi Song）報導，首都河內市最近的車流量與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間相較大幅上升，經常塞車的地方愈來愈多，民眾叫苦連天。

不少市民在網路上調侃，COVID-19疫情高峰過後，塞車這一河內市的「特產」又開始故態復萌。河內市的交通繁忙如昔，宛如回到疫情爆發前，民眾揶揄：「河內市只剩下一個地方在塞車，就是整個城市都塞住。」

河內市交通警察廳官員認為，塞車主要是因為河內市和全國各地COVID-19疫情正逐步完全控制，上班族開始外出工作。再來是數以百萬計的各級學校學生返校上課，家長忙於接送，交通壓力大增。

另一方面，各項交通工程也開始加速施工，使得交通打結。此外，部分民眾的交通意識較低且缺乏自律性，甚至無視交通法規，導致交通壅塞和事故，加上違規停車、闖紅燈和逆向行駛的積習難改。

根據河內市交警廳，2022年第一季共處理交通違規案件3萬1442件；暫扣1295輛車、8641張駕照；吊銷2619張駕照。

回顧越南今年疫情，農曆年後一度步入高峰，單日新增確診病例不斷激增甚至達6位數，不過4月初疫情逐步趨緩，單日新增確診病例慢慢降至萬人以下。截至發稿，過去7天單日平均新增確診病例已低於2000例。

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越南民眾生活邁向「新常態」，官方的疫苗接種持續進行中。在18歲以上民眾約有65%已施打第一劑加強針的情況下，胡志明市近日宣布要為高風險族群接種第二劑加強針，免疫功能低下者、50歲以上民眾、第一線醫療人員等在列。

官方的越南通訊社（VNA）報導，輝瑞（Pfizer） /BNT、莫德納（Moderna）與阿斯特捷利康（AstraZeneca，簡稱AZ）疫苗將用於第二劑加強針，欲施打的民眾須與第一劑加強針至少間隔4個月。（編輯：郭中翰）1110520