肯亞政府削減補貼 油價飆新高人民生活困苦

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（中央社奈洛比15日綜合外電報導）東非國家肯亞新任總統魯托數天前宣誓就職後，大幅削減油價補貼，導致當地燃料價格在今天飆升至歷史新高，原本生活就面臨困頓的老百姓，接下來的日子更不好過。

法新社報導，肯亞能源及石油監管局（EPRA）指出，汽油價格上漲20先令（肯亞貨幣），來到每公升179.30先令（約新台幣46元），柴油及煤油價格則分別上漲20和25先令。

肯亞總統魯托（William Ruto）在就職演說提到，「現有的干預措施看不見任何成果」，他痛批前總統甘耶達（Uhuru Kenyatta）的補貼政策耗費數十億先令卻未奏效。

根據官方數據，肯亞政府迄今已支出1440億先令用於燃料補貼，約占今年觀光收入的86%。

根據肯亞能源及石油監管局公布的新價格，汽油補貼已經取消，柴油和煤油的補貼額度則減少。

肯亞是東非最具活力的經濟體，但當地許多民眾陷入困頓，約有1/3人口生活貧困。受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和俄羅斯侵略烏克蘭戰爭的衝擊，肯亞基本民生物資的價格因此飆漲。

肯亞8月通膨率飆升至8.5%，創下65個月來的高點。肯亞貨幣匯率則寫下120先令兌1美元的歷史新低。

當地民眾擔憂，新的油價漲勢可能會使公共服務的相關供應部門提高收費，進一步增加人民生計壓力。（譯者：張欣瑜/核稿：陳彥鈞）1110915