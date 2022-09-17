越南疫後新常態近一年 勞動力輸出目標達9成

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（中央社施亞努港17日專電）越南邁入疫後新常態已近一年，勞動力輸出市場逐步恢復，官方數據顯示，今年以來全國已有超過8.1萬人赴海外工作，全年輸出9萬名勞工的計畫目標已達逾9成。

越南去年10月開始「與病毒共存」，越南銀行時報（Thoi Bao Ngan Hang）報導，越南勞動力輸出市場在這近1年來轉趨活絡，隨著年底各國繼續放寬入境限制，出國工作人數會更多。其中，日本、韓國和台灣仍是主要市場。

越南勞動榮軍與社會部海外勞工管理局數據顯示，今年以來越南全國已有超過8.1萬人赴海外工作，而越南今年設定輸出9萬名勞工，計畫達成率已超過9成。

海外勞工管理局副局長阮家廉（Nguyen Gia Liem）表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情過後許多國家對勞動力的需求很大，這是加強輸出越南勞工的好機會。目前赴日本工作的越南勞工最多。

報導表示，在國外工作的越南移工主要從事製造業，占每年出國工作人數的80%以上；此外，越南移工還從事醫療照護工作，例如在醫院、養老院等機構工作；也有一些人投身農業、建築業。

在勞動力輸出領域擁有17年經驗的JVNET公司副總經理黎文鴻（Le Van Hong）表示，4月至今，JVNET平均每月向日本輸出500多名實習生和勞工，他們多在食品加工、電子和機械等行業工作。

黎文鴻指出，日本是越南勞動力輸出的主要市場之一。近年來赴日工作的越南移工占每年出國工作人數約一半。這是工作條件和收入最好的市場之一，受越南民眾青睞。

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越南勞動榮軍與社會部部長陶玉容（Dao Ngoc Dung）說，目前在日本的近50萬名越南人中，有超過37萬名實習生。在向日本輸出實習生的15個國家中，越南每年輸出的實習生與正在日本工作的越南實習生人數均為第一。

日本厚生勞動大臣加藤勝信表示，日本一直重視與越南在勞務合作等各領域的關係，將與日本相關機構協調，盡快考慮擴大引進越南實習生的行業，並與財務省討論越南移工免徵居民稅和所得稅的建議。（編輯：周永捷）1110917