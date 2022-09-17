新加坡地標魚尾獅50週年紀念 燈光秀吸睛

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

新加坡知名地標魚尾獅雕像迎來50週年，即日起至29日每天晚間都有燈光秀登場，變化多端的色彩及圖案投射在魚尾獅身上，吸引大批人潮駐足觀賞。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年9月17日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者侯姿瑩新加坡17日專電）新加坡最廣為人知的地標魚尾獅雕像迎來50週年，即日起至29日，每天傍晚至午夜都有燈光秀可看，變化多端的色彩及圖案投射在原為白色的魚尾獅身上，吸引大批民眾駐足拍照。

白色的魚尾獅雕像，口中源源不絕噴出水柱，相信是許多人對新加坡的第一印象。如同台北101之於台灣，遊客到新加坡總不忘造訪佇立於新加坡濱海灣的熱門景點魚尾獅雕像，拍照留念。

作為魚尾獅雕像50週年紀念活動的一環，即日起至29日，每天晚上至午夜都有燈光秀可看，變化多端的色彩及圖案投射在魚尾獅身上，包括金色燈光打在魚尾獅身上，金光閃閃慶祝金禧年生日，吸引大批人潮駐足觀賞、拍照。

這座雕像高達8公尺，1972年由新加坡雕塑家林浪新根據藝術家關世強繪製的藍圖打造而成，當年9月15日由時任星國總理李光耀親自揭幕亮相，新加坡的代表性地標就此誕生。

魚尾獅雕像擁有「魚身獅頭」，根據新加坡旅遊局網站資料，魚身象徵新加坡從小漁村開始發展的歷史；獅頭則代表新加坡早期名稱Singapura，是馬來語「獅城」的意思。

魚尾獅雕像最初設立的地點在新加坡河口，後來由於1997年落成的濱海橋遮擋了原本的視野，因此，雕像於2002年遷移至濱海灣現址。

星媒報導，目前新加坡共有6座魚尾獅雕像，其中最著名的莫過於濱海灣的魚尾獅。

隨著新加坡解除大部分防疫措施及大幅鬆綁邊境管制，街上及景點人潮重現，國際旅客也逐步回流。（編輯：黃自強）1110917