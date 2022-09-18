拜登赴倫敦弔唁英國女王 下週會見英相特拉斯

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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國總統拜登今天出發前往英國倫敦，弔唁已故英國女王伊麗莎白二世。此際堪稱美英關係的重要轉捩點。

美聯社報導，英國新任首相特拉斯（Liz Truss）對俄羅斯和中國採取鷹派態度，這讓她看似與拜登站在同一陣線。不過，47歲的特拉斯曾形容英國與美國的關係「特殊但不具排他性」，因此她上任後可能揭開跨大西洋夥伴關係的新篇章。

拜登政府官員高度關注的問題在於，特拉斯支持改變北愛爾蘭脫歐後部分貿易安排的立法。分析人士表示，此舉可能引發英國與歐洲聯盟（EU）的嚴重緊張局勢，並破壞北愛的和平。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）警告，此舉將「不會創造有利環境」，以敲定特拉斯及保守黨盼望已久的美英貿易協議。

拜登與特拉斯原本預定18日會面，不過首相辦公室今天宣布，兩人將改在21日的聯合國大會（UN General Assembly）進行雙邊會談。（譯者：施施）1110918