恢復與電網連結 札波羅熱核電廠安全暫時無虞
2022/9/18 09:55
（中央社基輔17日綜合外電報導）國際原子能總署今天表示，烏克蘭的札波羅熱核電廠已再度從國家電網獲得電力。扎波羅熱核電廠與外部電力的連結日前遭切斷後，冷卻系統斷電，發生意外的風險一度大增。
法新社報導，歐洲最大、位於烏克蘭東南部、目前由俄羅斯占領的札波羅熱核電廠，因屢遭砲擊，9月以來與國家電網中斷連結。
國際原子能總署（IAEA）說：「恢復的750千伏特（kV）線路，現在正為歐洲最大核電廠提供…反應爐冷卻等其他基本安全所需的電力。」
自從與國家電網中斷連接以來，札波羅熱核電廠就只能仰賴自己的電力來維持基本安全機制的運作。這讓專家擔心，札波羅熱核電廠內部電力恐會耗盡。
札波羅熱核電廠3月遭俄羅斯部隊占領，設施四周頻遭砲擊，升高發生核災的疑慮。
國際原子能總署於9月初參觀札波羅熱核電廠。
國際原子能總署團隊的數名成員目前長久性地留守當地，以監督核電廠情況。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110918
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