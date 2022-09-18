澳洲：對俄羅斯實施制裁 未禁止俄觀光客入境

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雪梨18日綜合外電報導）澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）今天表示，澳洲因俄烏戰爭而對俄羅斯實施制裁，但制裁並不包括禁止俄國觀光客入境。

自從俄羅斯入侵烏克蘭的衝突爆發後，澳洲已經對俄羅斯數以百計的個人和實體實施制裁，當中包括俄國大部分的銀行業及所有負責主權債務的組織。

澳洲還提供國防設備和人道主義物資給烏克蘭，同時禁止出口氧化鋁（alumina）及包括製鋁重要原料鋁土礦（bauxite）在內的鋁礦石到俄羅斯。

當被問到澳洲是否也會禁止俄羅斯觀光客時，馬勒斯表示，制裁是針對俄羅斯政府，「並非俄國人民」。

他告訴澳洲廣播公司（ABC）說：「我們此刻並未考慮禁止俄羅斯觀光客入境。」

另一方面，儘管烏克蘭駐澳洲大使近期曾提出相關要求，但馬勒斯拒絕說明澳洲是否會提供更多「巨蝮蛇」（Bushmaster）輪型裝甲運兵車和其他防護車輛給烏克蘭。

馬勒斯說：「我們將研究該如何提供持續性的幫助。」他指出，在非北大西洋公約組織成員國中，澳洲是「軍援烏克蘭最多的國家之一。

澳洲7月承諾給烏克蘭60輛「巨蝮蛇」輪型裝甲運兵車和28輛M113AS4裝甲運兵車，作為對烏克蘭價值超過3.85億澳元（約新台幣82.15億元）軍事援助的一環。

馬勒斯今天也表示，澳洲與英國、美國共組「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS），英國、美國聯手為澳洲打造核子動力潛艦的協議仍「持續進行」。

澳洲6月和法國海軍船舶集團（Naval Group）達成5.55億歐元（約新台幣175億元）和解協議，解決澳洲2021年片面取消雙方一項價值數百億美元傳統潛艦交易的爭議，澳洲轉向透過AUKUS打造核子動力潛艦。

「我們有信心能在明年上半年，宣布建造潛艦的進一步計畫。」他並補充，重點是不要將潛艦取得的過程，視為是「美國與英國之間的某種競爭」。

他說：「兩國都與我們密切合作，以幫助我們獲得核子動力潛艦。」（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110918