日皇夫婦出席英國女王國葬 戴不戴口罩都有考量

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（中央社東京18日綜合外電報導）日皇德仁夫婦搭乘專機已抵達英國倫敦，準備出席9月19日舉行的英國女王伊麗莎白二世國葬。不過，英國境內鮮少有人戴口罩，讓日本宮內廳在兼顧當地文化及防疫對策相當苦惱。

日本產經新聞報導，德仁與皇后雅子當地時間9月17日晚間抵達英國倫敦市區的飯店。從拍攝到照片可以看到，英國今年2月解禁防疫規範，許多人已不戴口罩正常生活，但德仁夫婦露面時還是戴上黑色口罩。

對掌管日本皇室等事務的宮內廳來說，該如何在已經不戴口罩的英國採取防疫對策相當傷腦筋。

德仁與雅子搭乘專車抵達下榻飯店時，沿途聚集不少歡迎民眾；民眾在兩人步下專車後歡聲雷動，兩人也在進入飯店僅約10公尺左右的步行過程中，向民眾微笑揮手。

在德仁與雅子抵達英國後，可以看到不論是機場工作人員、負責維安的人員，或是夾道歡迎的民眾，很少有人會戴上口罩。

不過，日本至今仍在許多場合推薦民眾戴上口罩，所以德仁與雅子在日本國內出席相關儀式或典禮時，一定都會戴上口罩。

伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）生前曾邀德仁夫婦訪英，對當時就德仁夫婦出訪進行檢討的宮內廳來說，考量到日本與英國的口罩文化不同，戴不戴口罩一直都是遲遲未能解決的「懸案」。

一名宮內廳官員說，如果對方沒人戴口罩，只有德仁夫婦戴口罩的話，會讓英國王室人員及當地人士怎麼想？

這次包括女王國葬在內的各項活動中，預期各國領袖可能不會戴口罩，宮內廳一名官員說，在那樣的場合中，也會來考量讓德仁夫婦暫時拿下口罩。

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另外就是德仁夫婦過去經常戴白色口罩，這次主要是宮內廳參考2021年4月離世的女王夫婿愛丁堡公爵菲利浦親王葬禮時，英國王室成員統一戴上黑色口罩，所以由德仁身旁人士準備黑色口罩。

德仁夫婦從日本東京羽田機場搭機啟程時，戴的是白色口罩，可能是在抵達英國機場後換上黑色口罩。宮內廳官員說，必須考量在不讓人感到奇怪的範圍內，如何來採取適當的防疫對策。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110918