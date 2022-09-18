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拜登抵英向女王作最後致敬 將與查爾斯三世會面

2022/9/18 18:41
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（中央社倫敦18日綜合外電報導）美國總統拜登（Joe Biden）今天將在倫敦向英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）作最後致敬。與此同時，一般弔唁者只剩最後24小時能排隊瞻仰女王靈柩。

法新社報導，在肅穆的英國國會西敏廳（Westminster Hall）瞻仰女王靈柩後，拜登預計將與日皇德仁等各國領袖，參加女王繼承人、英王查爾斯三世（King Charles III）的招待會。

拜登於英國時間昨晚10時前抵達倫敦斯坦斯特德機場（Stansted Airport）。他曾表示，在位70年打破紀錄的伊麗莎白二世「定義一個時代」。

拜登原先計劃與英國新首相特拉斯（Liz Truss）會面，但行程已取消。唐寧街英相辦公室表示，兩人將利用21日聯合國大會（UN General Assembly）之便舉行「完整雙邊會議」。英相辦公室並未說明為何原本的會議取消。

反君主制的澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）昨天瞻仰女王靈柩，他告訴澳洲天空新聞網（Sky News Australia），伊麗莎白二世是「一個恆久不變、令人寬慰的存在」。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）則說，伊麗莎白女王「服務了一輩子，以無可挑剔的優雅，承擔責任的重擔」。現在澳洲與加拿大的君主是查爾斯三世。

伊麗莎白二世是在位最久的英國君主，她的歷史性葬禮將有數十名國家元首和政府領導人出席，英國搬出史上最大規模的警務行動進行維安。

為了一瞥明天在西敏寺（Westminster Abbey）的盛大國葬，已有民眾搶先在外紮營。預料葬禮將使倫敦大停擺，全球將有數以十億計的人收看。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1110918

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