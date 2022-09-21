更多編輯台推薦新聞：
英國女王51年前獨照首次公開 王室引用哈姆雷特台詞致敬
國際

英國女王51年前獨照首次公開 王室引用哈姆雷特台詞致敬

大谷翔平vs賈吉 美聯MVP之爭既生瑜何生亮
運動

大谷翔平vs賈吉 美聯MVP之爭既生瑜何生亮

氣象局：台北山腳斷層短期內不會錯動 嘉南地區為監測重中之重
生活

氣象局：台北山腳斷層短期內不會錯動 嘉南地區為監測重中之重

莫德納次世代疫苗到貨 誰先接種？對BA.5有效嗎？QA一次看
生活

莫德納次世代疫苗到貨 誰先接種？對BA.5有效嗎？QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
聯準會料將再放鷹 新台幣收貶9.5分逼近31.5元關卡
首頁 / 國際
習近平
新聞專題
習近平1/300
首頁 / 國際

上合組織難解中亞國家衝突？ 中國籲對話協商

2022/9/21 17:31（9/21 17:50 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中亞的吉爾吉斯和塔吉克爆發激烈邊界衝突。（中央社製圖）
中亞的吉爾吉斯和塔吉克爆發激烈邊界衝突。（中央社製圖）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北21日電）中亞國家吉爾吉斯和塔吉克爆發邊境衝突已一週。中國國家主席習近平不久前才在上合組織峰會與這兩國總統會面，加強安全合作。中國外交部今天呼籲相關各方透過對話協商妥善解決分歧。

央視新聞報導，汪文斌在21日外交部例行記者會上表示，吉爾吉斯和塔吉克都是中國的友好鄰邦和全面戰略夥伴。中方希望並相信雙方能夠本著相互尊重、友好協商的精神，妥善化解矛盾和分歧，共同維護本地區和平穩定。

他說，中方呼籲相關各方透過對話協商妥善解決分歧，願和國際社會一起繼續為推動局勢緩和發揮建設性作用。

外電報導，14日以來，吉爾吉斯和塔吉克邊境地區持續爆發武裝衝突，目前雙方已達成停火協議，但是邊境局勢依然緊張。至19日，衝突已經造成兩國至少94人身亡。

蘇聯時期，莫斯科當局推行區域領土劃界，但區域中各民族的定居地互有交疊，導致中亞國家邊界動盪不安。

在邊界衝突爆發的同時，塔吉克總統拉赫蒙（Emomali Rakhmon）和吉爾吉斯總統賈帕洛夫（Sadyr Japarov）近日出席了俄羅斯和中國主導的上海合作組織（SCO）高峰會。這兩個中亞國家都是上合組織成員國。

根據中國官媒新華社，習近平15日在烏茲別克的撒馬罕國賓館分別會見了拉赫蒙和賈帕洛夫。

習近平在會見中說，中方願加強「中國+中亞五國」會晤機制等合作，深化反恐合作，共同維護本地區和平安寧。中亞五國包含塔吉克和吉爾吉斯。

拉赫蒙當時表示，塔吉克願意和中方加強在聯合國、上海合作組織、亞信、「中國+中亞五國」架構內協調配合，深化安全合作，共同維護地區安全穩定。

賈帕洛夫也說，吉爾吉斯願和中方合作，「將上海合作組織打造成為中亞安全穩定之錨」，共同維護地區安全穩定。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1110921

延伸閱讀
上合組織擴編納入伊朗 增加埃及等7對話夥伴上合峰會 習近平籲防範顏色革命願代訓反恐人員中俄相互取暖 上海合作組織被西方視為制衡北約力量
習近平
中國對東升西降新解：金磚為首新興國家將崛起中國清零政策削弱歐企信心 歐盟商會示警
拉赫蒙
邊界砲擊持續 吉爾吉斯和塔吉克仍保住停火協議吉爾吉斯與塔吉克爆發激戰 俄羅斯週邊國家接連出事
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
中國對東升西降新解：金磚為首新興國家將崛起