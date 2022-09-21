上合組織難解中亞國家衝突？ 中國籲對話協商

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中亞的吉爾吉斯和塔吉克爆發激烈邊界衝突。（中央社製圖）

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（中央社台北21日電）中亞國家吉爾吉斯和塔吉克爆發邊境衝突已一週。中國國家主席習近平不久前才在上合組織峰會與這兩國總統會面，加強安全合作。中國外交部今天呼籲相關各方透過對話協商妥善解決分歧。

央視新聞報導，汪文斌在21日外交部例行記者會上表示，吉爾吉斯和塔吉克都是中國的友好鄰邦和全面戰略夥伴。中方希望並相信雙方能夠本著相互尊重、友好協商的精神，妥善化解矛盾和分歧，共同維護本地區和平穩定。

他說，中方呼籲相關各方透過對話協商妥善解決分歧，願和國際社會一起繼續為推動局勢緩和發揮建設性作用。

外電報導，14日以來，吉爾吉斯和塔吉克邊境地區持續爆發武裝衝突，目前雙方已達成停火協議，但是邊境局勢依然緊張。至19日，衝突已經造成兩國至少94人身亡。

蘇聯時期，莫斯科當局推行區域領土劃界，但區域中各民族的定居地互有交疊，導致中亞國家邊界動盪不安。

在邊界衝突爆發的同時，塔吉克總統拉赫蒙（Emomali Rakhmon）和吉爾吉斯總統賈帕洛夫（Sadyr Japarov）近日出席了俄羅斯和中國主導的上海合作組織（SCO）高峰會。這兩個中亞國家都是上合組織成員國。

根據中國官媒新華社，習近平15日在烏茲別克的撒馬罕國賓館分別會見了拉赫蒙和賈帕洛夫。

習近平在會見中說，中方願加強「中國+中亞五國」會晤機制等合作，深化反恐合作，共同維護本地區和平安寧。中亞五國包含塔吉克和吉爾吉斯。

拉赫蒙當時表示，塔吉克願意和中方加強在聯合國、上海合作組織、亞信、「中國+中亞五國」架構內協調配合，深化安全合作，共同維護地區安全穩定。

賈帕洛夫也說，吉爾吉斯願和中方合作，「將上海合作組織打造成為中亞安全穩定之錨」，共同維護地區安全穩定。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1110921