塔吉克與吉爾吉斯邊境衝突 增至94死

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（中央社吉爾吉斯首都比許凱克19日綜合外電報導）吉爾吉斯總統賈帕洛夫今天呼籲國民信任軍方與戰略夥伴，表示不需要志願軍加入與鄰國塔吉克的邊境衝突。這場上週爆發的衝突，已經造成兩國至少94人身亡。

路透社報導，前蘇聯加盟共和國吉爾吉斯和塔吉克14到16日，在吉爾吉斯南部的巴特肯地區（Batken）因邊境爭議爆發衝突，雙方互控對方使用坦克車、迫擊砲、火箭和無人機攻擊前哨基地和鄰近設施。

賈帕洛夫（Sadyr Japarov）在全國哀悼日發布電視演說表示：「我方持續致力以完全和平的方式，試圖化解吉爾吉斯與塔吉克的邊境議題。」

他表示：「我還想要強調一點：我呼籲志願前往巴特肯地區的男性與青年保持冷靜…我們有勇敢的戰士，也有足以抵禦侵犯邊境的充足武力」。

賈帕洛夫也呼籲吉爾吉斯人民不要信任「那些挑釁者，他們誹謗我們的戰略夥伴、友好國家和支持我們立場的人」。

蘇聯時期，莫斯科當局推行區域領土劃界，但區域中各民族的定居地互有交疊，導致中亞國家邊界動盪不安。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1110919