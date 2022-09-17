邊界砲擊持續 吉爾吉斯和塔吉克仍保住停火協議

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（中央社吉爾吉斯比許凱克17日綜合外電報導）吉爾吉斯和塔吉克兩國今天並未通報昨夜發生重大衝突事件，顯示雙方雖然互控對方發動零星砲擊，但經激烈戰鬥而於昨天商定的停火協議依然有效。

路透社報導，吉爾吉斯和塔吉克這兩個前蘇聯共和國本週因邊界糾紛爆發衝突，互控對方出動坦克車、迫擊砲、多管火箭和突擊用無人機來攻擊邊界附近的村落。

中亞各國邊界問題大致源於蘇聯時期，當時蘇聯將此地區劃分給不同種族，但各種族的村落位置經常交錯混雜。

吉爾吉斯指控，塔吉克部隊今天多次砲擊吉爾吉斯軍隊的前哨站；昨天吉爾吉斯表示，雙方衝突造成吉國24人喪生，數十人受傷。

塔吉克並未透露塔方正式傷亡人數，但安全消息人士說，昨天至少有7人喪生。塔國邊界衛隊今天表示，他們在另一個地區的一座前哨站今天遭到砲擊。

不過爆發兩國衝突的塔吉克北部索格特省（Sughd）政府今天表示，邊界地區的緊張情勢已不斷緩和。

索格特省政府發表聲明說：「由於塔吉克和吉爾吉斯代表團進行了會商，邊界情勢不斷趨於穩定，人民也逐漸恢復正常生活。」

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在邊界衝突爆發的同時，塔吉克總統拉赫蒙（Emomali Rakhmon）和吉爾吉斯總統賈帕洛夫（Sadyr Japarov）本週出席了俄羅斯和中國主導的上海合作組織（SCO）高峰會。

國際傳真社（Interfax）報導，另一個俄國主導的集體安全公約組織（Collective Security Treaty Organisation）今天則表示，吉、塔兩國在邊界衝突動用武力令人無法接受。（譯者：張佑之/核稿：陳正健）1110917