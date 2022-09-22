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川普膨脹資產價值牟利 遭紐約州檢察長起訴

2022/9/22 10:43
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（中央社紐約21日綜合外電報導）美國前總統川普、其家族企業和他的3名成年子女今天遭紐約州檢察長起訴，因為他們在長達10年間對銀行和保險公司說謊，為川普的資產數字灌水。

法新社報導，紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）表示，川普在孩子以及川普集團（Trump Organization）其他人的幫助下，提供虛假的淨資產報表與虛假的資產估值，「以獲取和償還貸款、取得保險給付並繳納較低的稅款」。

「簡言之，他為了牟取巨額利益而說謊。」

這項全面調查是對川普的眾多刑事、民事和國會調查之一。川普正放眼在2024年再次逐鹿白宮。

川普拿出慣用的辯護詞，稱這起訴訟是針對他的「另一場獵巫」，發言人則譴責這是民主黨人針對這位共和黨商人的政治動作。

詹樂霞辦公室要求川普繳納至少2.5億美元（約新台幣79.5億元）罰款——她說這筆錢是他從欺詐中賺取——並禁止川普的家人在紐約州經營企業。

她還強烈主張川普和川普集團5年內不得在紐約州購買商業不動產。

詹樂霞在聲明中說：「他所謂的淨資產的基礎，根植於令人難以置信的詐欺和非法行為。」

詹樂霞表示，她的辦公室沒有權限提出刑事控訴，正在根據這3年的調查，向司法部和國稅局（Internal Revenue Service）提出刑事轉介。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1110922

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