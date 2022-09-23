日本擬排福島核污水入太平洋 密克羅尼西亞譴責

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（中央社紐約聯合國總部22日綜合外電報導）大洋洲國家密克羅尼西亞聯邦總統今天在聯合國發言，譴責日本決定將他所稱福島第一核電廠（Fukushima Daiichi Nuclear Power Station）核污染水排入太平洋。

路透社報導，密克羅尼西亞聯邦（Federated States of Micronesia）總統帕努埃洛（David Panuelo）在紐約的聯合國大會演說表示，他的國家對於日本決定將所謂的「多核種除去設備」（Advanced Liquid Processing System，ALPS）的污水排入太平洋表達「最嚴重關切」。

他說：「我們不能對核污染、海洋污染和最終破壞藍色太平洋大陸等難以想像的威脅視而不見。」

「這項決定本質上會造成跨國界和跨世代的影響。作為密克羅尼西亞聯邦之首，我無法允許對我國人民賴以為生的海洋資源造成破壞。」

日本7月表示，核子監管當局已批准一項計畫，讓2011年3月福島大地震後用以冷卻核反應爐的水排入太平洋。

這些水已暫存在核電廠的大型儲槽內，今年7月時總量已超過130萬公噸。

日本外交部指出，監管當局認為這些水排放安全無虞，這些水仍將含有微量的放射性同位素氚。

營運福島第一核電廠的東京電力控股株式會社（Tokyo Power Electric Company）計劃過濾受污染的水，去除氚以外的有害同位素，而氚難以從水中清除。這些污染水之後將被稀釋並排放以騰出空間，讓核電廠除役工作能繼續。

這項計畫遭到區域漁業工會的強烈抵制，擔心這麼做恐衝擊他們的生計。與日本相鄰的中國、韓國和台灣也已表達關切。

在演說中，帕努埃洛也強調氣候變遷造成的威脅，在此威脅下，太平洋島國顯得尤其脆弱。他呼籲地緣政治互為對手的美國和中國將這視為「非政治和非競爭性合作議題」。

他指出：「在最短時間內，似乎與密克羅尼西亞有歷久彌堅夥伴關係的美國人民，以及與密克羅尼西亞有深厚友誼的中國人民針對這個問題展開合作，儘管兩國在其他區域的關係緊張升高。現在，他們對於這個重要問題已不再進行對話。」

中國8月宣布，與美國在國防、反毒品、跨國犯罪和氣候變遷等領域停止合作，以抗議美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣。（譯者：徐睿承/核稿：陳昱婷）1110923